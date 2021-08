Audi e-tron GT: modelli, prezzi, dotazioni e foto

In questa guida all’acquisto dell’ Audi e-tron GT vi mostreremo nel dettaglio tutte le versioni presenti in listino della sportiva ecologica dei quattro anelli: prezzi, motori, accessori, prestazioni, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta.

L’ Audi e-tron GT è una coupé a quattro porte a emissioni zero rivolta a chi cerca un mezzo esclusivo, ricco di tecnologia e rispettoso dell’ambiente. Rispetto alla “cugina” Taycan è maggiormente orientata verso il comfort anche se le prestazioni non mancano.

Pacchetti per esterni

L’ Audi e-tron GT RS è la variante più grintosa della sportiva a quattro porte di Ingolstadt: due motori elettrici in grado di generare una potenza complessiva di 646 CV e una coppia di 830 Nm, autonomia compresa tra 430 e 472 km, 250 km/h di velocità massima e 3,3 secondi sullo “0-100”.

L’ Audi e-tron GT monta due motori elettrici in grado di generare una potenza totale di 530 CV e una coppia di 630 Nm e dichiara un’ autonomia compresa tra 431 e 487 km . Le prestazioni? 245 km/h di velocità massima e 4,1 secondi per accelerare da 0 a 100 chilometri orari.

Di seguito troverete tutte le caratteristiche delle versioni dell’ Audi e-tron GT . La versatile sportiva a emissioni zero teutonica è spinta da due motori elettrici ed è offerta in due varianti di potenza:

Audi e-tron GT: gli optional

La dotazione di serie dell’Audi e-tron GT andrebbe a nostro avviso arricchita con due optional fondamentali: lo sterzo integrale con servosterzo elettromeccanico plus (1.680 euro, 3.500 euro sulla “entry level” in abbinamento obbligatorio alle Adaptive air suspension) e la vernice metallizzata (1.270 euro).

Sulla versione “base” aggiungeremmo il Pacchetto assistenza Tour abbinato all’assistenza adattiva alla guida (1.990 euro) mentre sulla RS ci vorrebbe il Pacchetto Assistenza city (1.640 euro).

Audi e-tron GT usata

L’Audi e-tron GT è in vendita solo da pochi mesi: è quindi impossibile, per il momento, trovare esemplari di seconda mano.

Audi e-tron GT interni

Lo spazio a disposizione dei passeggeri posteriori non è molto così come quello per le valigie: stiamo d’altronde parlando di una sportiva…