Audi A4: modelli, prezzi, dotazioni e foto

La quinta generazione dell’Audi A4 – nata nel 2015 e sottoposta a un restyling nel 2019 – è una berlina media che condivide il pianale con la A5 Sportback e la Q5. In queste tre guide all’acquisto dell’Audi A4 – una relativa alla variante a quattro porte, una alla station wagon Avant e l’ultima alla familiare allroad che strizza l’occhio al mondo delle SUV – vi mostreremo tutte le versioni presenti in listino della “segmento D” di Ingolstadt: prezzi, motori, accessori, prestazioni, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta. Le foto dell’Audi A4

Audi A4: le caratteristiche principali L’Audi A4 – una delle migliori proposte della categoria – è una berlina ibrida (anche se sarebbe meglio chiamarla mild hybrid) disponibile a trazione anteriore o integrale divertente da guidare. L’abitacolo presenta qualche lieve imprecisione nelle zone più nascoste: niente di preoccupante, però, sia chiaro. Alti e bassi alla voce “praticità”: se è vero che il divano largo accoglie abbastanza comodamente tre occupanti è altrettanto vero che i centimetri a disposizione della testa e delle gambe dei passeggeri posteriori non sono molti.

Audi A4: modelli e prezzi di listino Di seguito troverete tutte le caratteristiche delle versioni dell’Audi A4. La gamma motori della quinta generazione della berlina dei quattro anelli è composta da otto unità sovralimentate: un 2.0 turbo TFSI mild hybrid benzina da 150 CV

un 2.0 turbo TFSI mild hybrid benzina da 204 CV

un 2.0 turbo TFSI mild hybrid benzina da 265 CV

un 2.0 turbodiesel TDI mild hybrid da 136 CV

un 2.0 turbodiesel TDI mild hybrid da 163 CV

un 2.0 turbodiesel TDI mild hybrid da 204 CV

un 3.0 V6 turbodiesel TDI mild hybrid da 286 CV

un 3.0 V6 turbodiesel TDI mild hybrid da 341 CV Audi A4 35 TFSI (da 37.200 euro) L’Audi A4 35 TFSI (prezzi fino a 46.250 euro) è la variante più accessibile della berlina di Ingolstadt e ospita sotto il cofano un motore 2.0 turbo mild hybrid benzina TFSI da 150 CV. Audi A4 40 TFSI (da 44.000 euro) L’Audi A4 40 TFSI (prezzi fino a 52.550 euro) è la versione mild hybrid benzina che ci sentiamo di consigliare: una “segmento D” potente (204 CV), silenziosa, scattante (“0-100” in 7,1 secondi) e ricca di coppia supportata da un valido cambio automatico S tronic a doppia frizione a 7 rapporti. L’efficienza non è tra i suoi punti di forza: non beneficia dell’Ecobonus e consuma parecchio (16,1 km/l dichiarati). Audi A4 45 TFSI (da 51.500 euro) L’Audi A4 45 TFSI (prezzi fino a 57.450 euro) è la variante mild hybrid benzina più cattiva della berlina dei quattro anelli e monta un motore 2.0 turbo mild hybrid benzina TFSI da 245 CV. Audi A4 30 TDI (da 41.000 euro) L’Audi A4 30 TDI (prezzi fino a 47.750 euro) è la variante mild hybrid diesel più accessibile della “segmento D” teutonica e monta un motore 2.0 turbodiesel mild hybrid TDI da 136 CV. Audi A4 35 TDI (da 42.950 euro) L’Audi A4 35 TDI (prezzi fino a 49.700 euro) ospita sotto il cofano un propulsore 2.0 turbodiesel mild hybrid TDI da 163 CV. Audi A4 40 TDI (da 44.600 euro) L’Audi A4 40 TDI (prezzi fino a 53.150 euro) – la variante mild hybrid diesel che ci sentiamo di consigliare – è un po’ rumorosetta a freddo e monta un cambio automatico S tronic a doppia frizione a sette rapporti che predilige le andature rilassate. Audi A4 50 TDI (da 53.150 euro) L’Audi A4 50 TDI (prezzi fino a 59.100 euro) monta un motore V6 meno scattante della concorrenza (5,2 secondi sullo “0-100”) e più assetato di gasolio (15,2 km/l dichiarati). Il sound non è molto sportivo, così come l’erogazione (debole ai bassi regimi e con poco allungo). Audi S4 (da 75.950 euro) L’Audi S4 (prezzi fino a 79.450 euro) è la variante più “cattiva” della berlina teutonica: una “segmento D” potente (341 CV) e pronta ai bassi regimi che non brilla alle voci “sound” e “consumi” (14,3 km/l dichiarati, la concorrenza se la cava meglio).

Audi A4: gli optional La dotazione di serie dell’Audi A4 andrebbe a nostro avviso arricchita con la vernice metallizzata (1.085 euro). Sulla “base” aggiungeremmo il lane departure warning (480 euro in abbinamento obbligatorio con il sistema di informazioni per il conducente con display a colori e programma di efficienza integrato con display a colori da 7″ ad alta risoluzione) e il sistema di ausilio al parcheggio posteriore (480 euro). Sulle versioni Business e Business Advanced ci vorrebbero i sedili rivestiti in pelle/similpelle (1.300 euro) e i proiettori full LED (1.200 euro). Quest’ultimo accessorio starebbe bene anche sugli allestimenti S line edition e S4 insieme al lane departure warning mentre sulla S4 sport attitude acquisteremmo l’assistente al parcheggio (340 euro). Audi A4 usata La variante con la coda della quinta serie dell’Audi A4 non è semplice da trovare sul mercato dell’usato (la maggior parte dei clienti ha preferito optare per le più versatili station wagon Avant): per una 2.0 TDI 150 CV S tronic Business del 2016 bastano poco più di 15.000 euro. Le foto dell’Audi A4 Avant

Audi A4 Avant: le caratteristiche principali L’Audi A4 Avant – variante station wagon della quinta generazione della berlina dei quattro anelli, disponibile a trazione anteriore o integrale – è una delle migliori proposte del segmento. Come per la versione a quattro porte ci sono diversi alti e bassi per quanto riguarda la versatilità: l’abitacolo (che presenta qualche leggerissima imprecisione negli assemblaggi delle zone più nascoste) offre tanti centimetri nella zona delle spalle ma pochi alla testa degli occupanti più alti e il bagagliaio, non molto ampio, si riscatta quando si abbattono i sedili posteriori.

Chiave comfort con sbloccaggio portellone vano bagagli tramite sensori, portellone ad apertura/chiusura elettrica, antifurto e funzione safelock

Audi soundsystem

Pacchetto luci ambiente e profilo, multicolore

Pacchetto assistenza Tour

Audi A4 Avant: modelli e prezzi di listino Di seguito troverete tutte le caratteristiche delle versioni dell’Audi A4 Avant. La gamma motori della quinta generazione della station wagon dei quattro anelli è composta da dieci unità sovralimentate: un 2.0 turbo g-tron metano da 170 CV

un 2.0 turbo TFSI mild hybrid benzina da 150 CV

un 2.0 turbo TFSI mild hybrid benzina da 204 CV

un 2.0 turbo TFSI mild hybrid benzina da 265 CV

un 2.0 turbodiesel TDI mild hybrid da 136 CV

un 2.0 turbodiesel TDI mild hybrid da 163 CV

un 2.0 turbodiesel TDI mild hybrid da 204 CV

un 3.0 V6 turbodiesel TDI mild hybrid da 286 CV

un 3.0 V6 turbodiesel TDI mild hybrid da 341 CV

un 2.9 V6 biturbo benzina da 450 CV Audi A4 Avant g-tron (da 45.150 euro) L’Audi A4 Avant g-tron (prezzi fino a 51.700 euro) è la varante a metano della station wagon teutonica e monta un motore 2.0 turbo a metano da 170 CV. Audi A4 Avant 35 TFSI (da 38.800 euro) L’Audi A4 Avant 35 TFSI (prezzi fino a 47.650 euro) – la variante più accessibile della familiare di Ingolstadt – è una station comoda e poco assetata di benzina (15,9 km/l dichiarati per la versione con il cambio automatico S tronic, un doppia frizione a 7 rapporti che preferisce le andature rilassate). Il motore non ha molti cavalli (150) ed è poco pimpante (con la trasmissione automatica impiega 9,2 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h) ma si riscatta con un’erogazione corposa ai bassi regimi. Audi A4 Avant 40 TFSI (da 45.600 euro) L’Audi A4 Avant 40 TFSI (prezzi fino a 54.150 euro) è una familiare potente (204 CV), ricca di coppia, silenziosa, vivace e in grado di offrire una spinta interessante ai bassi regimi. Audi A4 Avant 45 TFSI (da 53.100 euro) L’Audi A4 Avant 45 TFSI (prezzi fino a 59.050 euro) – la versione mild hybrid benzina che ci sentiamo di consigliare – è una station wagon briosa (5,7 secondi sullo “0-100” e agile nelle curve. Audi A4 Avant 30 TDI (da 42.600 euro) L’Audi A4 Avant 30 TDI (prezzi fino a 49.150 euro) è la variante mild hybrid diesel più accessibile della station wagon tedesca e monta un motore 2.0 turbodiesel mild hybrid TDI da 136 CV. Audi A4 Avant 35 TDI (da 44.550 euro) L’Audi A4 Avant 35 TDI (prezzi fino a 51.100 euro) ospita sotto il cofano un motore 2.0 turbodiesel mild hybrid TDI da 163 CV. Audi A4 Avant 40 TDI (da 46.200 euro) L’Audi A4 Avant 40 TDI (prezzi fino a 54.750 euro) è la versione mild hybrid diesel che ci sentiamo di consigliare: una familiare tanto divertente quanto poco assetata di gasolio – 19,2 km/l dichiarati per la versione a trazione anteriore – spinta da un propulsore potente (204 CV) e vivace (7,1 secondi sullo “0-100” per gli esemplari a trazione integrale). Tanto comodità e un cambio automatico S tronic a doppia frizione a 7 rapporti che predilige gli stili di guida poco sportivi. Audi A4 Avant 50 TDI (da 54.750 euro) L’Audi A4 Avant 50 TDI (prezzi fino a 60.700 euro) è una station wagon agile nelle curve e scattante: solo 5,3 secondi per accelerare da 0 a 100 chilometri orari. Audi S4 Avant (da 77.550 euro) L’Audi S4 Avant (prezzi fino a 81.850 euro) è la variante mild hybrid diesel più potente (341 CV) della station wagon dei quattro anelli: tanto divertimento, prestazioni eccezionali (4,7 secondi sullo “0-100”) e, sotto il cofano, un motore V6 pronto ai bassi regimi penalizzato da un sound non entusiasmante e da consumi altini (13,9 km/l dichiarati). Audi RS 4 Avant (96.200 euro) L’Audi RS 4 Avant è la versione più sportiva della A4 Avant e ospita sotto il cofano un motore 2.9 V6 biturbo benzina da 450 CV.

Audi A4 Avant: gli optional La dotazione di serie dell’Audi A4 Avant andrebbe a nostro avviso arricchita con la vernice metallizzata (1.085 euro). Sulla versione “base” aggiungeremmo il pacchetto assistenza Tour (1.250 euro) e il sistema di ausilio al parcheggio posteriore (480 euro). Sugli allestimenti Business e Business Advanced ci vorrebbero i sedili rivestiti in pelle/similpelle (1.300 euro) e i proiettori full LED (1.200 euro). Questi ultimi starebbero bene anche sulle varianti S line edition, S4 e RS 4 insieme all’assistente al parcheggio (1.280 euro, accessorio consigliato anche sulla S4 sport attitude). Audi A4 Avant usata Le Audi A4 Avant si trovano molto facilmente di seconda mano: per una versione 2.0 TDI 150 CV del 2016 bastano meno di 15.000 euro. Audi A4 Avant dimensioni La quinta generazione dell’Audi A4 Avant è lunga 4,76 metri, larga 1,85 metri e alta 1,44 metri. Le foto dell’Audi A4 allroad

Audi A4 allroad: le caratteristiche principali L’Audi A4 allroad è una variante della Avant disponibile esclusivamente a trazione integrale con un’estetica che strizza l’occhio al mondo delle SUV. Una familiare ibrida (anche se sarebbe meglio chiamarla mild hybrid) costruita con cura e caratterizzata da una posizione di guida leggermente rialzata rispetto alle A4 station wagon “normali”.

Audi A4 allroad: modelli e prezzi di listino Di seguito troverete tutte le caratteristiche delle versioni dell’Audi A4 allroad. La gamma motori della station wagon off-road tedesca è composta da tre unità sovralimentate: un 2.0 turbo TFSI mild hybrid benzina da 265 CV

un 2.0 turbodiesel TDI mild hybrid da 204 CV

un 3.0 V6 turbodiesel TDI mild hybrid da 286 CV Audi A4 allroad 45 TFSI (da 55.100 euro) L’Audi A4 allroad 45 TFSI (prezzi fino a 61.800 euro) è la variante mild hybrid benzina della station wagon di Ingolstadt: una familiare comoda e silenziosa ma assetata di carburante (12,5 km/l dichiarati). Audi A4 allroad 40 TDI (da 50.800 euro) L’Audi A4 allroad 40 TDI (prezzi fino a 57.500 euro) è la versione mild hybrid diesel che ci sentiamo di consigliare: una familiare rivolta a chi cerca il massimo comfort. Audi A4 allroad 50 TDI (da 56.750 euro) L’Audi A4 allroad 50 TDI (prezzi fino a 63.450 euro) è la versione mild hybrid diesel più potente della station dei quattro anelli e non brilla alla voce “consumi” (14,3 km/l dichiarati).