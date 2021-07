Alfa Romeo Stelvio: modelli, prezzi, dotazioni e foto

L’Alfa Romeo Stelvio – nata nel 2017 e sottoposta a un restyling nel 2019 – è una SUV media disponibile a trazione posteriore o integrale sviluppata sullo stesso pianale della Giulia. In questa guida all’acquisto dell’Alfa Romeo Stelvio – una delle migliori proposte del segmento – vi mostreremo nel dettaglio tutte le versioni presenti in listino dell’unica (per ora) Sport Utility del Biscione: prezzi, motori, accessori, prestazioni, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta. Le foto dell’Alfa Romeo Stelvio

Alfa Romeo Stelvio: le caratteristiche principali Difficile trovare in commercio una SUV più piacevole da guidare dell’Alfa Romeo Stelvio: agilissima nelle curve e coinvolgente con qualsiasi motore, fa quasi dimenticare di trovarsi a bordo di una crossover a guida alta. Ma i pregi non finiscono qui: l’abitacolo è rifinito con cura e il divano posteriore offre tanto spazio in larghezza. Migliorabili, invece, i centimetri a disposizione delle gambe di chi si accomoda dietro e delle valigie.

Alfa Romeo Stelvio: gli allestimenti Gli allestimenti dell’Alfa Romeo Stelvio sono otto: Rosso Edizione, Business, Sprint, Executive, Veloce, Ti, Veloce Ti e Quadrifoglio. Alfa Romeo Stelvio Rosso Edizione La dotazione di serie dell’Alfa Romeo Stelvio Rosso Edizione comprende: Interni Nuovi sedili in tessuto con cuciture rosse

Batticalcagno in alluminio

Cornici interne nere

Volante in pelle con comandi multifunzione e tasto di avviamento integrato

Sedili anteriori con 6 regolazioni manuali

Quadro strumenti con display TFT a colori da 7″

Specchio retrovisore interno elettrocromico Esterni Cerchi in lega da 19″ Sport

Fari anteriori Bi-Xenon 35W con Adaptive Frontlight System (AFS)

Doppio terminale di scarico cromato

Lavafari

Fari posteriori LED

Pinze freno rosse by Brembo Tecnologia sicurezza comfort Nuovo Alfa Connect 8,8″ Multitouch (Radio, Mp3, Aux-in, Bluetooth)

Sintonizzatore radio DAB

Sensori di parcheggio posteriori

Portellone elettrico

Alfa Connected Services

Hill Descent Control

Accensione automatica degli anabbaglianti con sensore crepuscolare

Sensore pioggia

Climatizzatore automatico bizona

Start & Stop

Alfa DNA Drive Mode System

Autonomous Emergency Brake (AEB) con riconoscimento pedoni

Lane Departure Warning (LDW)

Forward Collision Warning (FCW)

Integrated Brake System (IBS)

Specchietti esterni ripiegabili elettricamente

Integrazione Apple Car Play – Android Auto

Sensori di parcheggio anteriori

Telecamera posteriore con griglie dinamiche Alfa Romeo Stelvio Business L’Alfa Romeo Stelvio Business – ricca ma cara – costa 1.000 euro più della Rosso Edizione a parità di motore e offre: Interni Batticalcagno standard (no alluminio)

Specchio retrovisore interno elettrocromico Esterni Cerchi in lega da 17″ a razze Tecnologia sicurezza comfort Nuovo Alfa Connect Navi 8,8″ Multitouch (Radio, Navigatore, Mp3, Aux-in, Bluetooth)

Adaptive Cruise control

Keyless entry (porte anteriori)

Luce di cortesia su maniglie porte

Presa 12V nel bagagliaio Alfa Romeo Stelvio Sprint L’Alfa Romeo Stelvio Sprint costa 2.000 euro più della Business a parità di motore e offre: Interni Sedili in tessuto tecnico con inserti soft-touch

Pedaliera sportiva in alluminio

Nuovo volante sportivo in pelle

Inserti in alluminio

Specchio retrovisore interno elettrocromico Esterni Cerchi in lega da 19″ Sport

Finiture esterne Dark miron su calandra, skidplate, terminali di scarico, logo Stelvio

Pinze freno nere by Brembo Tecnologia sicurezza comfort Sensori di parcheggio anteriori

Telecamera posteriore con griglie dinamiche

Adaptive Cruise control

Presa 12V nel bagagliaio Alfa Romeo Stelvio Executive L’Alfa Romeo Stelvio Executive – ricca ma cara – costa 3.000 euro più della Business a parità di motore e aggiunge: Interni Sedili in tessuto tecnico con inserti soft-touch

Nuovo volante sportivo in pelle

Batticalcagno in alluminio Esterni Cerchi in lega da 19″ Lusso Tecnologia sicurezza comfort Active Blind Spot

Driver Attention Assist

Traffic Sign Recognition (TSR)

Lane Keep Assist

Sensori di parcheggio posteriori

Telecamera posteriore con griglie dinamiche

Accensione automatica degli abbaglianti

Specchi retrovisori esterni elettrocromici Alfa Romeo Stelvio Veloce L’Alfa Romeo Stelvio Veloce – contraddistinta da un eccellente rapporto prezzo/dotazione – offre: Interni Sedili sportivi in pelle

Sedile guidatore con reg. elettriche a 6 vie e memoria

Sedile pas. con regolazioni elettriche a 6 vie

Sedili anteriori con fianchetti regolabili

Sedili anteriori riscaldati

Nuovo volante in pelle sportivo riscaldato

Imperiale scura Esterni Cerchi in lega bruniti da 20″

Nuovi paraurti e passaruota in tinta vettura Tecnologia sicurezza comfort Nuovo Alfa Connect Navi 8,8″ Multitouch (Radio, Navigatore, Mp3, Aux-in, Bluetooth)

Keyless entry (porte anteriori)

Luce di cortesia su maniglie porte

Accensione automatica degli abbaglianti

Specchi retrovisori esterni elettrocromici

Active Blind Spot

Driver Attention Assist

Traffic Sign Recognition (TSR)

Lane Keep Assist Alfa Romeo Stelvio Ti La ricca Alfa Romeo Stelvio Ti costa 4.500 euro più della Executive a parità di motore e aggiunge: Interni Sedili in pelle “Pieno Fiore”

Plancia e pannelli porta rivestiti in pelle

Sedili anteriori con regolazione elettrica a 8 vie riscaldati

Inserti in vero legno quercia o noce su plancia e tunnel centrale

Nuovo volante in pelle Lusso riscaldato

Pedaliera in alluminio Esterni Cerchi in lega da 19″ Design

Cornice cristalli esterna cromata

Nuovi paraurti e passaruota dark miron Tecnologia sicurezza comfort Traffic Jam Assist

Highway Assist System

Intelligent Speed Control

Wireless Charger

Hand’s Free Tailgate Alfa Romeo Stelvio Veloce Ti L’Alfa Romeo Stelvio Veloce Ti – l’allestimento che ci sentiamo di consigliare – è ricca ma cara, costa 6.000 euro più della Veloce a parità di motore e aggiunge: Interni Sedili sportivi Quadrifoglio in pelle e Alcantara

Paraurti anteriore e posteriore sportivo

Plancia e pannelli porta rivestiti in pelle

Sedili anteriori con 6 regolazioni manuali Esterni Cornice cristalli nero lucida Tecnologia sicurezza comfort Alfa Dynamic Suspension

Traffic Jam Assist

Highway Assist System

Intelligent Speed Control

Wireless Charger Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio La dotazione di serie dell’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, caratterizzata da un prezzo non esagerato in rapporto alla concorrenza, comprende: Interni Sedili sportivi Quadrifoglio in pelle e Alcantara

Sedili anteriori con 6 regolazioni manuali

Nuovo volante Quadrifoglio in pelle con tasto di avviamento integrato di colore rosso

Inserti in fibra di carbonio

Plancia e pannelli porta rivestiti in pelle

Palette cambio al volante in alluminio

Pedaliera sportiva in alluminio Esterni Cerchi in lega da 20″ Quadrifoglio

Fari anteriori Bi-Xenon 35W con Adaptive Frontlight System (AFS)

Pinze freno con finitura anodizzata

Finiture esterne Dark miron su calandra, skidplate, terminali di scarico, logo Stelvio

Vetri posteriori privacy

Cornice cristalli nero lucido

Quattro terminali di scarico Quadrifoglio

Paraurti specifici Quadrifoglio

Minigonne Quadrifoglio

Passaruota in tinta vettura

Cofano con prese d’aria

Badge Quadrifoglio

Fari posteriori bruniti LED Tecnologia sicurezza comfort Nuovo Alfa Connect Navi 8,8″ Multitouch (Radio, Navigatore, Mp3, Aux-in, Bluetooth)

Apple CarPlay/Android Auto

Accensione automatica degli anabbaglianti con sensore crepuscolare

Accensione automatica degli abbaglianti

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

Telecamera posteriore con griglie dinamiche

Adaptive Cruise Control

Climatizzatore automatico bizona

Keyless entry (porte anteriori)

Portellone elettrico

Parabrezza atermico a infrarossi

Specchio retrovisore interno elettrocromico

Specchietti retrovisori esterni elettrocromici e ripiegabili elettricamente

Active Blind Spot

Driver Attention Assist

Traffic Sign Recognition (TSR)

Lane Keep Assist

Traffic Jam Assist

Highway Assist System

Intelligent Speed Control

Wireless Charger

Alfa Chassis Domain Control (CDC)

Alfa Active Suspension – Sospensioni attive

Alfa Active Torque vectoring

Hill Descent Control – Sistema di controllo in discesa

Lane Departure Warning (LDW)

Forward Collision Warning (FCW)

Autonomous Emergency Brake (AEB) con riconoscimento pedoni

Integrated Brake System (IBS)

Alfa Romeo Stelvio: modelli e prezzi di listino Di seguito troverete tutte le caratteristiche delle versioni dell’Alfa Romeo Stelvio. La gamma motori della SUV media lombarda è composta da sei unità sovralimentate, tutte abbinate a un cambio automatico (convertitore di coppia) a 8 rapporti non molto reattivo nella guida sportiva: un 2.0 Turbo benzina da 200 CV

un 2.0 Turbo benzina da 280 CV

un 2.9 V6 Bi-Turbo benzina da 510 CV

un 2.2 Turbodiesel da 160 CV

un 2.2 Turbodiesel da 190 CV

un 2.2 Turbodiesel da 210 CV Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 200 CV (da 57.500 euro) L’Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 200 CV (prezzi fino a 60.500 euro) – versione “base” a benzina della crossover milanese – monta un motore ricco di cavalli e di coppia (330 Nm), grintoso (“0-100” in 7,2 secondi) ma anche caratterizzato da un’erogazione non eccezionale: la spinta inizia tardi e si esaurisce presto. A causa delle emissioni elevate di CO2 bisogna pagare l’Ecotassa. Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 CV (da 67.200 euro) L’Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 CV (prezzi fino a 73.200 euro) è la versione a benzina che ci sentiamo di consigliare: una Sport Utility vivace (5,7 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h) spinta da un motore non particolarmente pronto ai bassi regimi. Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio (102.000 euro) L’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio è la variante più sportiva della SUV media del Biscione ma sa anche essere comoda nell’uso quotidiano. Il motore 2.9 ha una cilindrata relativamente contenuta rispetto alle rivali e nonostante la doppia sovralimentazione predilige gli alti regimi: peccato per il sound del V6 non cattivo quanto il resto della vettura. Alfa Romeo Stelvio 2.2 Turbodiesel 160 CV (da 52.500 euro) L’Alfa Romeo Stelvio 2.2 Turbodiesel 160 CV (prezzi fino a 53.500 euro) – variante diesel “entry level” della Sport Utility italiana – è disponibile esclusivamente a trazione posteriore e ospita sotto il cofano un motore 2.2 turbodiesel da 160 CV e 450 Nm di coppia. Alfa Romeo Stelvio 2.2 Turbodiesel 190 CV (da 56.000 euro) L’Alfa Romeo Stelvio 2.2 Turbodiesel 190 CV (prezzi fino a 66.200 euro) – variante a gasolio intermedia della crossover lombarda – monta un propulsore brioso (7,6 secondi sullo “0-100” e ricco di coppia (450 Nm) penalizzato da una cilindrata elevata che non aiuta a risparmiare sull’assicurazione RC Auto e da un’erogazione debole ai bassi regimi e poco virtuosa in allungo. Migliorabili anche i consumi e il comfort acustico. Alfa Romeo Stelvio 2.2 Turbodiesel 210 CV (da 66.200 euro) L’Alfa Romeo Stelvio 2.2 Turbodiesel 210 CV (prezzi fino a 72.200 euro) non è solo la versione diesel più potente della Sport Utility tricolore ma anche la variante a gasolio che ci sentiamo di consigliare. Una Sport Utility potente, scattante (“0-100” in 6,6 secondi) e ricca di coppia (470 Nm) che non brilla alle voci “erogazione” e “consumi”. Anche in questo caso la cilindrata elevata non è di grande aiuto per risparmiare sull’assicurazione RC Auto.