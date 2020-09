Alfa Romeo Giulia: modelli, prezzi, dotazioni e foto

La seconda generazione dell’Alfa Romeo Giulia – nata nel 2016 e sottoposta a un leggerissimo restyling nel 2019 – è una berlina italiana a quattro porte disponibile a trazione posteriore o integrale. In questa guida all’acquisto dell’Alfa Romeo Giulia – una delle migliori proposte della categoria – analizzeremo nel dettaglio tutte le versioni presenti in listino della “segmento D” con la coda del Biscione (tranne le varianti esagerate GTA e GTAm, affronteremo questi due modelli in un secondo momento): prezzi, motori, accessori, prestazioni, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta. Le foto dell’Alfa Romeo Giulia

Alfa Romeo Giulia: le caratteristiche principali La seconda serie dell’Alfa Romeo Giulia è una berlina caratterizzata da dimensioni esterne non esagerate (meno di 4,70 metri di lunghezza) e da finiture non eccezionali. Difficile trovare in commercio una “segmento D” più coinvolgente nelle curve. Il divano posteriore è largo ma i centimetri a disposizione delle gambe di chi si accomoda dietro sono pochi.

Alfa Romeo Giulia: gli allestimenti Gli allestimenti dell’Alfa Romeo Giulia sono otto: “base”, Super, Business, Sprint, Executive, Ti, Veloce e Quadrifoglio. Alfa Romeo Giulia L’Alfa Romeo Giulia “base” – costosa e povera – ha una dotazione di serie che comprende: Interni Sedili in tessuto nero

Cornici interne nere

Volante in pelle con comandi multifunzione e tasto di avviamento integrato

Sedili anteriori con 6 regolazioni manuali

Quadro strumenti con display TFT a colori da 7″ Esterni Cerchi in lega da 16″ a doppie razze

Fari posteriori LED

Terminale di scarico cromato

Pinze freno in alluminio

DRL alogeni Tecnologia/sicurezza/comfort Nuovo Alfa Connect 8,8″ Multitouch

Sintonizzatore radio DAB

Integrated Brake System (IBS)

Alfa Connected Services

Sensore pioggia e crepuscolare

Climatizzatore automatico bizona

Start & Stop

Alfa DNA Drive Mode System

Autonomous Emergency Brake (AEB) con riconoscimento pedoni

Lane Departure Warning (LDW)

Forward Collision Warning (FCW) Alfa Romeo Giulia Super L’Alfa Romeo Giulia Super – povera ma con un prezzo interessante – costa 3.000 euro più della “base” a parità di motore e aggiunge: Interni Nuovi sedili in tessuto nero

Batticalcagno in alluminio Esterni Cerchi in lega da 17″ a raggi

Fari anteriori Bi-Xenon 25w Tecnologia/sicurezza/comfort Integrazione Apple Car Play – Android Auto

Specchietti esterni ripiegabili elettricamente

Sensori di parcheggio posteriori Alfa Romeo Giulia Business La ricca Alfa Romeo Giulia Business costa 1.000 euro più della Super a parità di motore e aggiunge: Interni Batticalcagno standard (no alluminio) Esterni Cerchi in lega da 16″ a doppie razze Tecnologia/sicurezza/comfort Nuovo Alfa Connect Nav 8,8″ Multitouch

Adaptive Cruise Control

Bocchette climatizzazione sedili posteriori

Dispositivo rilevamento odori

Parabrezza atermico

Vano portaoggetti su plancia refrigerato

Ingresso USB posteriore

Presa di corrente 12V

Keyless entry (porte anteriori) Alfa Romeo Giulia Sprint L’Alfa Romeo Giulia Sprint – ricca e con un prezzo contenuto – aggiunge alla dotazione della Super: Interni Sedili techno-leather/tessuto

Pedaliera sportiva in alluminio

Nuovo volante sportivo in pelle

Inserti in alluminio su plancia, tunnel centrale e pannelli porta Esterni Cerchi in lega da 18″ bruniti a 5 fori

Finiture esterne Dark miron su calandra, terminali di scarico, logo Giulia

Pinze freno nere by Brembo

Pneumatici anti foratura runflat non differenziati

Doppio terminale di scarico Tecnologia/sicurezza/comfort Adaptive cruise control

Sensori di parcheggio anteriori

Telecamera posteriore con griglie dinamiche Alfa Romeo Giulia Executive L’Alfa Romeo Giulia Executive – caratterizzata da un eccellente rapporto prezzo/dotazione – costa 3.000 euro più della Business a parità di motore e aggiunge: Interni Sedili techno-leather/tessuto

Nuovo volante sportivo in pelle

Batticalcagno in alluminio Esterni Cerchi in lega da 18″ design

Pneumatici anti foratura runflat non differenziati Tecnologia/sicurezza/comfort Active Blind Spot

Driver Attention Assist

Traffic Sign Recognition (TSR)

Lane Keep Assist

Sensori di parcheggio anteriori

Telecamera posteriore con griglie dinamiche

Accensione automatica degli abbaglianti Alfa Romeo Giulia Ti La ricca Alfa Romeo Giulia Ti costa 4.500 euro più della Executive a parità di motore e aggiunge: Interni Sedili in pelle “Pieno Fiore”

Plancia e pannelli porta rivestiti in pelle

Sedili anteriori con regolazione elettrica a 8 vie riscaldati

Inserti in vero legno quercia o noce su plancia e tunnel centrale

Nuovo volante Lusso riscaldato Esterni Cerchi in lega da 18″ a raggi

Cornice cristalli esterna cromata

Pneumatici anti foratura runflat non differenziati Tecnologia/sicurezza/comfort Accensione automatica degli abbaglianti

Specchi retrovisori esterni elettrocromici

Active Blind Spot

Driver Attention Assist

Traffic Sign Recognition (TSR)

Lane Keep Assist

Traffic Jam Assist

Highway Assist System

Intelligent Speed Control

Sedile posteriore abbattibile 40/20/40 con poggiabraccio integrato

Wireless Charger Alfa Romeo Giulia Veloce L’Alfa Romeo Giulia Veloce – la versione che ci sentiamo di consigliare nonostante il prezzo alto – aggiunge alla dotazione della Sprint: Interni Sedili sportivi in pelle

Sedile guidatore con reg. elettriche a 6 vie e memoria

Sedile pas. con regolazioni elettriche a 6 vie

Sedili anteriori con fianchetti regolabili

Sedili anteriori riscaldati

Nuovo volante in pelle sportivo riscaldato

Palette cambio in alluminio al volante Esterni Cerchi in lega bruniti da 19″ Performance

Paraurti anteriore e posteriore specifici Veloce

Dischi freno maggiorati

Pneumatici anti foratura runflat differenziati tra anteriore e posteriore Tecnologia/sicurezza/comfort Nuovo Alfa Connect Nav 8,8″ Multitouch

Keyless entry (porte anteriori)

Luce di cortesia su maniglie porte

Accensione automatica degli abbaglianti

Specchi retrovisori esterni elettrocromici

Active Blind Spot

Specchio retrovisore interno elettrocromico

Driver Attention Assist

Traffic Sign Recognition (TSR)

Lane Keep Assist

Sistema di trazione integrale Q4

Bocchette climatizzazione sedili posteriori

Dispositivo rilevamento odori

Parabrezza atermico

Vano portaoggetti su plancia refrigerato

Ingresso USB posteriore

Sedile posteriore abbattibile 40/20/40 con poggiabraccio integrato Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio La dotazione di serie dell’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio comprende: Interni Sedili sportivi Quadrifoglio in Pelle e Alcantara

Sedili anteriori con 6 regolazioni manuali

Nuovo volante Quadrifoglio in pelle con tasto di avviamento integrato di colore rosso

Inserti in fibra di carbonio

Plancia e pannelli porta rivestiti in pelle

Palette cambio al volante in alluminio

Pedaliera sportiva in alluminio

Omologazione 5 posto Esterni Cerchi in lega da 19″ Quadrifoglio

Fari anteriori Bi-Xenon 35W con Adaptive Frontlight System (AFS)

Pinze freno con finitura anodizzata

Finiture esterne Dark miron su calandra, terminali di scarico, logo Giulia

Vetri posteriori privacy

Cornice cristalli nero lucido

Quattro terminali di scarico Quadrifoglio

Paraurti specifici Quadrifoglio

Minigonne Quadrifoglio

Badge Quadrifoglio

Sottoscocca coperto

Fari posteriori bruniti LED Tecnologia/sicurezza/comfort Nuovo Alfa Connect Navi 8,8″ Multitouch (Radio, navigatore, Mp3, Aux-in, Bluetooth)

Apple CarPlay/Android Auto

Accensione automatica degli anabbaglianti con sensore crepuscolare

Accensione automatica degli abbaglianti

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

Telecamera posteriore con griglie dinamiche

Adaptive Cruise Control

Climatizzatore automatico bizona

Keyless entry (porte anteriori)

Portellone elettrico

Parabrezza atermico a infrarossi

Specchio retrovisore interno elettrocromico

Specchietti retrovisori esterni elettrocromici e ripiegabili elettricamente

Active Blind Spot

Driver Attention Assist

Traffic Sigm Recognition (TSR)

Lane Keep Assist

Traffic Jam Assist

Highway Assist System

Intelligent Speed Control

Wireless Charger

Alfa Chassis Domain Control (CDC)

Alfa Active Suspension – sospensioni attive

Hill Descent Control – Sistema di controllo in discesa

Lane Departure Warning (LDW)

Forward Collision Warning (FCW)

Autonomous Emrgency Brake (AEB) con riconoscimento pedoni

Integrated Brake System (IBS)

Alfa Romeo Giulia: modelli e prezzi di listino Di seguito troverete tutte le caratteristiche delle versioni dell’Alfa Romeo Giulia. La ganma motori della berlina lombarda è composta da otto unità sovralimentate, tutte abbinate a un cambio automatico (convertitore di coppia) a 8 rapporti più orientato al comfort che al piacere di guida. un 2.0 Turbo benzina da 201 CV

un 2.0 Turbo benzina da 250 CV

un 2.0 Turbo benzina da 280 CV

un 2.9 V6 biturbo benzina da 510 CV

un 2.2 Turbodiesel da 136 CV

un 2.2 Turbodiesel da 160 CV

un 2.2 Turbodiesel da 190 CV

un 2.2 Turbodiesel da 210 CV Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo 200 CV (da 47.000 euro) L’Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo 200 CV (prezzi fino a 54.500 euro) – versione “base” a benzina della berlina del Biscione – ospita sotto il cofano un motore ricco di cavalli e di coppia (330 Nm) molto scattante (6,6 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h). Migliorabili il sound, l’erogazione (debole ai bassi regimi e non eccezionale in allungo) e i consumi. Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo 250 CV (58.400 euro) L’Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo 250 CV – come la cugina da 200 CV – non ha un sound gratificante e sembra meno grintosa delle rivali a causa dell’erogazione debole in basso e scarsa in allungo. Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo 280 CV (da 58.400 euro) L’Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo 280 CV (prezzi fino a 59.300 euro) è la variante a benzina che ci sentiamo di consigliare: una “segmento D” ricca di cavalli ma, come le versioni da 200 e 250 CV, poco gratificante dal punto di vista acustico e con la verve concentrata tra i 2.000 e i 5.000 giri. Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (90.500 euro) L’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio è la versione più cattiva della berlina del Biscione e monta un motore 2.9 V6 biturbo benzina da 510 CV. Alfa Romeo Giulia 2.2 Turbodiesel 136 CV (da 40.500 euro) L’Alfa Romeo Giulia 2.2 Turbodiesel 136 CV (prezzi fino a 44.500 euro) è la versione diesel “entry level” della segmento D tricolore: una berlina comoda, vivace e ricca di cavalli e di coppia (450 Nm) poco grintosa ai bassi regimi e non particolarmente virtuosa alla voce “consumi“. Alfa Romeo Giulia 2.2 Turbodiesel 160 CV (da 45.500 euro) L’Alfa Romeo Giulia 2.2 Turbodiesel 160 CV (prezzi fino a 48.500 euro) – ricca di coppia (450 Nm) come la “cugina” da 136 CV – punta più sulla risposta ai bassi regimi che sulle prestazioni pure. Qualche rumore di troppo al minimo. Alfa Romeo Giulia 2.2 Turbodiesel 190 CV (da 50.000 euro) L’Alfa Romeo Giulia 2.2 Turbodiesel 190 CV (prezzi fino a 55.500 euro) è una berlina ricca di coppia (450 Nm), pronta ai bassi regimi e grintosa (“0-100” in 7,1 secondi). Alfa Romeo Giulia 2.2 Turbodiesel 210 CV (58.100 euro) L’Alfa Romeo Giulia 2.2 Turbodiesel 210 CV – la versione diesel che ci sentiamo di consigliare – è disponibile esclusivamente a trazione integrale: una berlina completa potente, ricca di coppia (470 Nm), comoda, silenziosa nei lunghi viaggi e in grado di offrire prestazioni molto interessanti (6,8 secondi sullo “0-100”).