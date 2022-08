Abarth 595: modello, prezzo, dotazione e foto

La Abarth 595 è il modello più accessibile della Casa dello Scorpione: questa citycar sportiva dello Scorpione basata sulla seconda serie della Fiat 500 è rivolta ai giovani che vogliono divertirsi.

In questa guida all’acquisto vi mostreremo nel dettaglio il listino della “segmento A” pepata torinese (analizzeremo la versione “scoperta” C in un secondo momento): prezzo, motori, accessori, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta.

Abarth 595: le caratteristiche principali

La Abarth 595 rappresenta l’ultima evoluzione della 500 dello Scorpione nata nel 2008 e sottoposta a un restyling nel 2016. La cattivissima “baby” piemontese ha tutto quello che serve per conquistare gli automobilisti alla ricerca di prestazioni e immagine: look grintoso al punto giusto e un motore rombante da strapazzare. Ultimo, ma non meno importante, il comportamento stradale: difficile trovare un’auto così piccola e così coinvolgente nelle curve.

Abarth 595: modello e prezzo di listino

Di seguito troverete tutte le caratteristiche della Abarth 595. La citycar “scorpionizzata” è disponibile con un solo motore:

un 1.4 turbo benzina T-Jet da 165 CV

Abarth 595 (26.000 euro)

La Abarth 595 ospita sotto il cofano un vivace motore 1.4 turbo benzina T-Jet da 165 CV. Un propulsore che permette alla citycar torinese di raggiungere una velocità massima di 218 km/h e di accelerare da 0 a 100 chilometri orari in 7,3 secondi.

Abarth 595: la dotazione di serie

La dotazione di serie della Abarth 595 comprende:

Performance

Motore 1.4 T-jet da 165 CV

Scarico sportivo con doppi terminali cromati

Esterni

Cerchi in lega da 16″

Dettagli cromo satinati

Fari DRL LED

Fendinebbia

Paraurti anteriore con griglia a nido d’ape e tampografia Abarth

Interni

Sedili Abarth sportivi in tessuto nero con cuciture a rombi

Volante rivestito in pelle con fondo piatto e mirino

Cambio rivestito in pelle

Fascia plancia Grigio Opaco

Comfort

Alzacristalli elettrici anteriori

Climatizzatore manuale con filtro antipolline

Tecnologia/funzionalità

Uconnect 7″ DAB con CarPlay/Android Auto

Comandi audio al volante

Apple Carplay/Android auto

7″ Touchscreen radio DAB con Bluetooth

Abarth 595: gli optional

La dotazione di serie della Abarth 595 andrebbe a nostro avviso arricchita con tre optional fondamentali: il Pack Style (1.200 euro: fari allo xenon e sistema audio HiFi “Beats”), il Pack Tech (900 euro: climatizzatore automatico e Uconnect Radio touch 7″ NAV) e la vernice metallizzata (700 euro).

Abarth 595 usata

Le Abarth 595 si trovano senza problemi di seconda mano: con poco più di 10.000 euro ci si può portare a casa una Turismo con cambio automatico del 2013.