Volkswagen Touareg by ABT

ABT Sportsline promette di iniziare il 2020 alla grande. Oltre ad aver annunciato, per il prossimo anno, un tuning della nuova RS6 Avant, il preparatore tedesco ha svelato anche le prime fotografie e informazioni di un nuovo tuning basato sulla Volkswagen Touareg.

Si tratta di una proposta radicale che trasforma la SUV di Wolfsburg in un’autentica bestia da 500 CV e 970 Nm di coppia. La base è la versione TDI da 4.0 litri che, grazie all’ottimizzazione della centralina elettronica con un software specifico di ABT, aumenta la sua potenza di 78 CV e 70 Nm. E l’upgrade meccanico è accompagnato anche da un body-kit estetico con appendici aerodinamiche e cerchi fino a 22 pollici i diametro, oltre a sospensioni ribassate di 38 mm all’anteriore e di 30 mm al posteriore.

Anche gli interni offrono personalizzazioni specifiche con elementi in fibra di carbonio creati ad hoc e tappezzerie in Alcantara per la plancia, il volante, la console centrale, i sedili e i pannelli delle portiere. Tutti rifiniti con cuciture a contrasto.