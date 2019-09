Una Camaro da 760 CV a noleggio

Esteticamente le due supercar a noleggio sono state decorate con una carrozzeria verniciata in nero con stripes longitudinali in giallo.

Il prezzo per il noleggio giornaliero di questi due bolidi è di 99 dollari per la Camaro SS e 299 dollari per la camaro ZL1, anche se Hertz ha limitato il chilometraggio giornaliero a solo 75 miglia, o 120 km. Superati i quali i clienti pagheranno 0,75 dollari per ogni km aggiuntivo percorso. Se pensavate di affittarla per un coast-to-coast, il viaggio vi costerà caro.