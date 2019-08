Tesla Model 3 by Novitec

Normalmente Novitec lavora con modelli Alfa Romeo, Maserati, McLaren, Lamborghini e Ferrari. Il livello dei suoi tuning è tale che è l’unico preparatore al mondo le cui auto possono sfoggiare il logo Ferrari senza che Maranello storca il naso. Un esempio è la recentissima Ferrari 488 Pista by Novitec . Non sempre però il tuner tedesco sceglie oggetti del desiderio così blasonati tra l’Olimpo delle supercar. In questo caso, infatti, il tuning in questione riguarda l’ultima arrivata bella famiglia Tesla , la Model 3 . In alcuni paesi europei è già diventata l’elettrica più venduta e la sua grande autonomia insieme a un prezzo inferiore rispetto all’ammiraglia Model S, le ha conferito subito successo. E inoltre la versione Performance aggiunge alla ricetta californiana prestazioni impressionanti e una dinamica estremamente sportiva. E qui entra in gioco Novitec.

Per la Model 3 il tuner bavarese propone un kit carrozzeria completo di spoiler anteriore, spoiler posteriore, estrattore e minigonne laterali. Tutte queste appendici possono essere richieste anche in fibra di carbonio, dello tesso colore della carrozzeria o in tonalità a contrasto. Il cliente in questo caso comanda.

Il tocco estetico finale lo danno i cerchi in lega forgiati da 21 pollici NV2 disegnati da Voseen in esclusiva per Novitec e la Tesla Model 3 e disponibili in ben 72 diversi colori (di listino Tesla li offre in un solo colore).

Ammortizzatori più sportivi e interni personalizzabili

Se la meccanica rimane invariata, Novitec opta invece per modifiche al telaio della Tesla Model 3, sia per la versione RWD che AWD, con molle degli ammortizzatori più sportive e più corte di 30 mm.

I più esigenti potranno inoltre richiedere ammortizzatori in alluminio che ribassano l’elettrica di Palo Alto di 40 mm, in questo caso secondo Novitec i consumi si ridurrebbero del 7%, dovuto a un miglioramento dell’aerodinamica.

Per quanto riguarda l’abitacolo, che Tesla offre in sole due colorazioni (bianco o Nero), Novitec è disponibile a realizzare tappezzerie in pelle e/o Alcantara con i colori preferiti dal cliente.