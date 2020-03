ABT inizia il programma di tuning per la Golf VIII

Per cominciare il preparatore tedesco propone modifiche leggere non rivoluzionarie. Tra queste l’assetto ribassato con molle più corte di 25 o 30 mm, dipendendo dalla meccanica e dalle specifiche del modello, in ogni caso compatibile con il sistema di controllo attivo del telaio (DCC).

Per dare un ulteriore tocco di esclusività alla hatchback tedesca ABT fa diverse proposte per il reparto ruote. Tra queste ci sono i cerchi grigi ABT ER-C da 8 o 19 pollici con pneumatici 225/40 R18 o 225/35 R19, gli FR-C diamantati in nero lucido da 20 pollici con pneumatici 235/30 R20 o i più sportivi ABT Sport GR, sempre da 20pollici, in nero opaco.

Oltre a queste novità, ABT ha fatto sapere che entro l’estate proporrà anche un upgrade meccanico per diverse motorizzazioni della Volkswagen Golf VIII.