Volkswagen Golf 8 2020: i numeri delle GTI, R, GTE e GTD

La Volkswagen Golf 8 non ha più segreti, o quasi. La compatta più famosa in Europa si è già svelata nelle sue versioni ‘convenzionali’. Ma ha ancora degli assi nascosti nella manica: le versioni più ‘hot’, sportive. Di queste, in anticipo sugli unveiling, già conosciamo le prime informazioni.

Volkswagen Golf GTI 2020

La prima versione pepata della segmento C di Wolfsburg ad arrivare sul mercato sarà la Volkswagen Golf GTI 2020. L’iconica versione sportiva della Casa tedesca debutterà in anteprima mondiale, a marzo, al Salone di Ginevra, per poi arrivare nelle concessionarie nella seconda metà del 2020. Al look più sportivo e all’assetto più dinamico gli ingegneri Volkswagen abbineranno un motore da 4 cilindri, 2.0 litri turbo, da 245 CV di potenza. Sarebbe a dire, la stessa potenza dell’attuale Golf GTI Performance. Ma la nuova Volkswagen Golf 8 GTI non arriverà da sola…