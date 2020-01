Toyota Yaris GR: una (quasi) WRC per tutti i giorni

Toyota ha svelato in anteprima mondiale la nuova Yaris GR , la versione ultra sportiva della piccola utilitaria sviluppata dal team Toyota Gazoo Racing . Si tratta di una sportiva legata direttamente al mondo delle competizioni. Nello specifico è il frutto dell’esperienza del costruttore giapponese nel Campionato Mondiale Rally (WRC). Come modello di partenza è stata utilizzata la nuova generazione della segmento B nipponica, anche se a livello estetico, come a livello tecnico, è un’auto molto diversa.

Esteticamente la nuova Toyota Yaris GR sfoggia un design unico con carrozzeria a tre porte e un tetto più basso di 91 mm rispetto al modello convenzionale che le da un ‘aria da coupé. Inoltre sfoggia finestrini senza cornice e all’anteriore risaltano elementi come la griglia ridisegnata e il paraurti profondamente modificato. Non passano inosservati nemmeno i grandi cerchi da 18 pollici. All’interno della nuova Toyota Yaris GR le modifiche non sono così radicali. Monta un nuovo volante sportivo, nuove tappezzerie, nuovi sedili, una nuova leva del cambio più corta e un’inedita pedaliera, il tutto ovviamente riletto in chiave sportiva.

Pianale specifico, soluzioni tecniche da sportiva di razza

A livello tecnico la Yaris GR si basa su una piattaforma specifica che integra parte del pianale GA-B della nuova Yaris con altri elementi della piattaforma GA-C. Una scelta chiave al momento di ridisegnare le sospensioni e installare il nuovo sistema di trazione che, unico nel suo genere in questo segmento, è integrale. Al posteriore monta una sospensione a doppio triangolo e all’anteriore un sistema McPherson, entrambi regolabili. Per i clienti più esigenti Toyota metterà a disposizione anche il pacchetto Circuit che include due differenziali Torsen, uno all’anteriore e uno al posteriore.

Tre cilindri da paura…

Il cuore pulsante della Toyota Yaris GR è il motore a benzina 1.6 turbo da tre cilindri che sviluppa una potenza da 261 CV e 360 Nm di coppia, abbinato a un cambio manuale a sei marce. Sulla carta dichiara uno scatto 0-100 km/h in 5,5 secondi e 230 km/h di velocità massima (limitata elettronicamente). Il tutto per un peso complessivo di 1.280 kg.

Il lancio commerciale della nuova Toyota Yaris GR è previsto per la seconda metà del 2020 e sarà prodotta nello stabilimento giapponese di Motomachi.