Toyota GR Supra 2.0L: anche 4 cilindri

La nuova Toyota GR Supra 2.0 avrà, sì, 82 CV in meno rispetto alla sorella maggiore con il 6 cilindri (da 310 CV), ma con il propulsore più piccolo risparmia anche 100 kg sulla bilancia. Il duemila a benzina, inoltre, essendo meno ingombrante è stato montato in posizione leggermente arretrata, a favore di un migliore equilibrio dei pesi. La trasmissione è affidata al cambio automatico ZF, com sulla sei cilindri, mentre l’impianto frenante è meno potente, con dischi da 330 mm.

In quanto a prestazioni la Toyota Supra GR 2.0 scatta da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi e raggiunge 250 km/h di velocità massima, con consumi medi dichiarati di 6,3l/100 km.

Fuji Speedway: la serie di lancio

Per il lancio della nuova Supra GR 2.0 Toyota ha previsto una versione speciale di lancio, prodotta in serie limitata per l’Europa, denominata Fuji Speedway. A distinguerla ci sarà la carrozzeria in bianco metallizzato con cerchi neri da 19 pollici e interni tappezzati in Alcantara in tonalità bianco-rosso, come i colori ufficiali di Toyota Gazoo Racing, e rifiniture in fibra di carbonio.