Seconda vita per la mitica Aston Martin Vanquish originale

A volte ritornano. Ian Callum, che recentemente aveva abbandonato il dipartimento di design di Jaguar Land Rover, ritorna a far parlare di sé. E lo fa con un nuovo progetto in solitaria che sorprende un po’ tutti. Si tratta di un omaggio a una delle sue opere maestre – la Aston Martin Vanquish – che sarà disponibile in solo 25 esemplari. Si tratterebbe, tra l’altro, di un inizio da cui partiranno nuovi progetti su questa linea.

Nuovi interni, telaio rivisto e upgrade meccanico