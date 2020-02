Pininfarina Battista: al via i test dell’hypercar elettrica da 1.900 CV

90 anni di storia nel mondo dell’auto. Il 2020 sarà un anno particolare per Pninfarina che oltre a festeggiare il suo compleanno presenterà finalmente la sua prima hypercar elettrica, la Pininfarina Battista. Le prime consegne sono previste, presso la sede di Camabiano, per la fine dell’anno e il debutto in anteprima mondiale avverrà tra poche settimane al Salone di Ginevra 2020 dove verrà svelata la silhouette.

Messa a punto da Nick Heidfeld