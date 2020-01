Opel Speedster: 21 anni fa nasceva la spider con DNA Lotus

Ventun anni fa, al Salone dell’Automobile di Ginevra del 1999, faceva la sua prima apparizione in anteprima mondiale il prototipo della Opel Speedster, la spider a 2 posti secchi dedicata dalla Casa tedesca agli appassionati del piacere di guida.

Sviluppata dal Centro Internazionale Ricerche Tecniche Opel di Rüsselsheim, in collaborazione con la Lotus Engineering di Norfolk, in Inghilterra, la Opel Speedster aveva un telaio in alluminio e la carrozzeria in materiali compositi. Il motore, in posizione posteriore-centrale, era il nuovo 4 cilindri ECOTEC che Opel produceva nello stabilimento di Kaiserlautern, in Germania, con cilindrate da 1800 a 2200 cc per diversi modelli della gamma. La versione da 2,2 litri montata sulla Speedster, con 4 valvole per cilindro e a iniezione diretta, erogava 147 CV (108 kW) e le permetteva di raggiungere 100 km/h in meno di 6 secondi. Raggiungeva i 220 km/h di velocità massima e pesava appena 800 kg.

DNA Lotus e cuore tedesco