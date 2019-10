Opel Corsa GS Line Vs Opel Corsa GSi (Anni ’80)

La nuova Opel Corsa GS Line è la discendente diretta di questo modello. Le origini genetiche della nuova piccola del marchio tedesco risultano ovvie al primo sguardo. Proprio come la GSi degli anni Ottanta, la nuova Corsa GS Line ha la carrozzeria rossa e il tetto nero. Il motore 1.6 litri a iniezione sviluppato nel 1988 permetteva alla versione sportiva della prima generazione di Corsa di passare da 0 a 100 km/h in circa 9,5 secondi. Con una potente coppia ai bassi regimi, ha sempre saputo garantire divertimento al volante. Per trasferire su strada queste prestazioni superiori e tutta l’agilità della vettura, gli ingegneri Opel adattarono il telaio e i freni di Corsa alle specifiche della GSi. Tra le caratteristiche peculiari della vettura vi erano molle più rigide, una diversa taratura degli ammortizzatori e freni anteriori a disco ventilati internamente e di dimensioni maggiori. Le barre stabilizzatrici anteriori e posteriori assicuravano la migliore tenuta di strada in curva.

Oggi anche la nuova Opel Corsa GS Line è dotata di tecnologie all’avanguardia, come il motore turbo 1.2 litri da 96 kW/130 CV con cambio automatico a 8 velocità. Grazie al motore benzina top di gamma, Corsa raggiunge una velocità di ben 208 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 8,7 secondi (consumo di carburante nel ciclo NEDC1: ciclo urbano 5,5-5,4 l/100 km, ciclo extraurbano 4,2-4,0 l/100 km, ciclo misto 4,7-4,5 l/100 km, emissioni di CO2 pari a 106-103 g/km; consumo di carburante nel ciclo WLTP2: ciclo misto 6,0-5,6 l/100 km, emissioni di CO2 pari a 136-128 g/km, dati preliminari). Il motore genera una coppia massima di 230 Nm.