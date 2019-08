Monte Carlo: la tradizione sportiva di Skoda

Nel lontano 1912, alla seconda edizione della competizione, le auto di Mladá Boleslav erano già in gara e nel 1936 arrivò il primo risultato importante, con il secondo posto di categoria per Skoda Popular. Per celebrare questo successo, Skoda presentò un’edizione del modello limitata a 70 esemplari, derivata direttamente dall’auto da corsa. Iniziava così la storia delle versioni Monte Carlo.

Questo legame con Monte Carlo proseguirà presto con la presentazione delle versioni dinamiche della berlina Scala, da pochi mesi sul mercato e del SUV compatto Skoda Kamiq, atteso al lancio sul mercato italiano in autunno. A caratterizzarne l’estetica in chiave sportiva saranno numerosi dettagli in colore nero, studiati per rendere il design ancora più dinamico e coinvolgente. La nuova Skoda Scala Monte Carlo, per esempio, sfoggerà specifici elementi aerodinamici neri nel frontale, mentre la Kamiq Monte Carlo sarà proposta esclusivamente con barre al tetto in colore nero. Le due versioni saranno immediatamente identificabili anche grazie al badge sulla carrozzeria. La Skoda Scala Monte Carlo e la Kamiq Monte Carlo saranno presentati ufficialmente al prossimo Salone dell’automobile di Francoforte, in programma dal 10 al 22 settembre 2019.