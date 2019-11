Mini John Cooper Works GP 2020

Al Salone di Los Angeles 2019 Mini ha svelato la nuova generazione della sua top di gamma più famosa: la John Cooper Works GP 2020 . Sarà prodotta e commercializzata a partire dal prossimo anno, con una serie limitata a 3.000 esemplari destinati a tutti i mercati del mondo. In Italia sono già aperte le prevendite per questa che sarà la Mini più potente mai realizzata in serie , con un prezzo fissato a 45.900 euro.

Oltre 300 CV di potenza

Partendo dal cuore pulsante, la nuova Mini John Cooper Works GP è spinta dal quattro cilindri turbo da 2.0 litri in un’inedita variante potenziata in grado di erogare fino a 306 CV tra 5.000 e 6.250 giri e 450 Nm di coppia massima tra 1.750 e 4.500 giri. Questo powertrain permette alla piccola anglotedesca arrabbiata di raggiungere i 100 km/h da ferma in 5,2 secondi e di toccare i 265 km/h di velocità massima. Per la prima volta, inoltre, la Mini John Cooper Works GP verrà proposta unicamente con la trasmissione automatica a otto rapporti, con trazione anteriore e differenziale autobloccante meccanico. Specifici per questa versione sono stati sviluppati anche il sistema di raffreddamento e lubrificazione, il sistema di scarico e l’aspirazione.

Aerodinamica innovativa

Esteticamente la nuova Mini John Cooper Works GP è facilmente riconoscibile soprattutto per il vistoso aero-kit con l’enorme alettone posteriore fisso, montato sul tetto e per gli inediti “spats” montati sui passaruota. Tra gli altri dettagli ci sono le prese d’aria maggiorate e un’apertura sul cofano per il raffreddamento del motore, i passaruota in fibra di carbonio allargati e i cerchi forgiati da 18 pollici con pinze dei freni (a quattro pistoncini all’anteriore) verniciate in rosso.