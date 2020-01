Lotus Evora GT410: la versione ‘comfort’ per tutti i giorni

Si chiamaLotus Evora GT410 ed è la nuova variante della GT410 Sport che la marca britannica ha sviluppato per un uso quotidiano.

Look differenziato

Con un’impostazione, quindi, più ‘comfort’ rispetto alla ‘Sport’, si distingue esteticamente per il tetto verniciato nella stessa tonalità della carrozzeria (ora la paletta dei colori è più ampia), così come le minigonne laterali, il portellone posteriore – con più superficie vetrata che amplia la visibilità – e gli specchietti retrovisori. Di serie la Lotus Evora GT410 monta cerchi da 19 pollici all’anteriore e da 20 al posteriore, disponibili con due design diversi e, in ogni caso, con ben in vista le pinze dei freni AP Racing.