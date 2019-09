Lato B: 5 posteriori che hanno fatto innamorare

Quante auto vi vengono in mente con un frontale spettacolare e uno sguardo penetrante che innamora a prima vista? Tante, sicuramente, se siete veri appassionati di motori. Al contrario non è così facile ricordare posteriori altrettanto sexy da non dormirci la notte. Come se il muso fosse la parte esteticamente più importante di un’auto… Ma, fortunatamente, non è sempre così. Ecco 5 tra i posteriori di auto più brutali della storia…

Renault 5 Turbo