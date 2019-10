Lamborghini Urus ST-X, la prima ‘super-suv’

La Lamborghini Urus ST-X è stata presentata dalla Casa del Toro come la prima “super-SUV” al mondo. Creata dal dipartimento Lamborghini Squadra Corse, la divisione della Casa emiliana che si dedica al mondo delle competizioni, si caratterizza per novità sia esterne che interne. Fuori sfoggia un body-kit per la carrozzeria che ottimizza l’aerodinamica con una serie di appendici in fibra di carbonio. Nuovi sono anche i cerchi da 21 pollici.

Dentro fa a meno degli elementi di comfort superficiali e monta una roll-bar di sicurezza, affiancata dall’estintore antincendio. Grazie a tutte queste modifiche la Lamborghini Urus ST-X è il 25% più leggera rispetto alla versione stradale. Il motore rimane invece lo stesso: il V8 da 4 litri con 650 CV di potenza e una coppia massima di 850 Nm. La trazione è integrale e la trasmissione è affidata al cambio automatico a otto rapporti.

La nuova Lamborghini Urus ST-X rappresenta il punto di partenza di un nuovo torneo monomarca della Casa del Toro, le cui prime gare si svolgeranno il prossimo anno tra Europa e Medio Oriente.