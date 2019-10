Lamborghini Squadra Corse: nel 2020 una nuova hypercar

Nel 2020 il dipartimento Squadra Corse di Lamborghini lancerà una nuova, inedita, hypercar. Ad annunciarlo è stata la stessa Casa emiliana in occasione, questo fine settimana, delle World Finals di Jerez de la Frontera.

L’anticipazione più significativa di questo progetto della Casa del Toro riguarda prima di tutto la meccanica. Sarà infatti spinta dall’iconico dodici cilindri Lamborghini, portato al limite con una potenza massima di 830 CV. Il 6,5 litri sarà affiancato dalla trasmissione Xtrac sequenziale a sei rapporti.

Dal punto di vista strutturale la nuova hypercar di Lamborghini Squadra Corse sarà sviluppata attorno a una monoscocca in fibra di carbonio, con un telaio anteriore in alluminio. Le sospensioni avranno i braccetti direttamente collegati alla scatola del cambio per aumentare sensibilmente la rigidità torsionale della vettura, mentre, altra novità importante, monterà un differenziale meccanico che permetterà al guidatore di regolarne il precarico in modo dinamico.

Il primo tesser rilasciato mostra anche i primi dettagli estetici della nuova hypercar di Lamborghini che vedremo, in serie limitata, il prossimo anno. Si caratterizzerà per la grande ala posteriore, l’airscoop sul tetto e il cofano anteriore con doppia presa d’aria.