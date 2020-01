Honda Civic Typer-R 2020: prima immagine del restyling

Anche la leggendaria NSX ibrida a tre motori, top di gamma del segmento supercar, riceve un’importante novità. Sarà infatti disponibile con la nuova verniciatura “Indy Yellow Pearl II”. Una colorazione speciale, utilizzata in passato sui modelli originali NSX e S2000 in Europa.

La Honda NSX è la rappresentazione perfetta di ciò che Honda è in grado di garantire in termini di prestazioni sportive. Pur rispettando le caratteristiche principali e gli elementi distintivi che hanno contraddistinto il modello originale, l’attuale generazione NSX rappresenta per Honda un nuovo modo di progettare le sue supercar, coniugando nuovi elementi a idee rivoluzionarie.