De Tommaso P72, con un V8 sviluppato da Roush

Qualche mese fa (a luglio a Goodwood) avevamo conosciuto la nuova De Tommaso P72, erede spirituale della P70 del 1965, creata in occasione dei 60 anni del marchio italiano, ora sotto la cinese Ideal Team Ventures Limited. Ma fino ad ora non conoscevamo dati importanti di questa serie limitata che verrà prodotta in soli 72 esemplari, come quelli meccanici, ad esempio, o il prezzo.

Ora però la De Tommaro P72 ha una sorta di scheda tecnica. A spingerla ci penserà un V8 sviluppato da Roush che dovrebbe raggiungere i 700 CV di potenza e 825 Nm di coppia massima, con un tetto di 7.500 giri. In abbinamento all’otto cilindri ci sarà una trasmissione manuale a sei marce.