Era il 1999 quando BMW arrivò a un accordo con la MotoGP assumendo l’incarico di somministrare i veicoli di sicurezza del campionato massimo delle due ruote. 20 anni dopo, la BMW M8 MotoGP Safety Car è l’ultimo modello a formar parte di questa lunga tradizione racing.

La sua scelta è risultata ovvia per il marchio bavarese, secondo quanto ha dichiarato Markus Flasch, Presidente di BMW M:

“La BMW M8 e la M8 GTE sono state sviluppate in parallelo ed è proprio questa genetica da competizione ciò che le distingue. Per questo era un passo logico scegliere la BMW M8 Competition come base per la prossima safety car del campionato MotoGP”.