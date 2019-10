BMW M235i xDrive Gran Coupé: la variante high-performance

Prestazioni

Abbinato anche all’evoluzione più sportiva della trazione integrale xDrive, questo powertrain promette grandi prestazioni per la BMW 235i xDrive Gran Coupé: dichiara infatti uno sprint da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi (4,8 secondi con il Pack M Performance) e una velocità massima come sempre limitata elettronicamente a 250 km/h. In quanto a livelli di consumi l’omologazione WLTP attesta 7,6l/100 km. Questo motore high-performances è inoltre abbinato a un sistema di scarico a doppio ramo recentemente sviluppato da BMW con una contropressione di scarico minima e che è immediatamente riconoscibile per i terminali personalizzati. Il sistema Active Sound Design (ASD) serve inoltre ad amplificare il sound del motore per offrire un esperienza di guida ancora più coinvolgente.

Telaio più sportivo

Così come il resto della gamma Serie 2 Gran Coupé, questa versione sportiva M235i xDrive è dotata della tecnologia ARB (aktornahe adschlupfbegrenzung) che si basa sul controllo della trazione intelligente e che rende la gestione elettronica del motore 3 volte più veloce del normale, rendendo praticamente impossibili perdite di trazione su ognuna delle ruote. Un altro interessante sistema in dotazione sulla BMW M235i xDrive Gran Coupé è la tecnologia BMW Performance Control, un sistema che, in caso di necessità, frena leggermente le ruote interne in piena curva. Inoltre la BMW M235i xDrive Gran Coupé si differenzia dal resto delle Serie 2 Gran Coupé per la presenza del differenziale autobloccante di tipo Torsen all’anteriore, per lo sterzo più veloce e i freni più grandi firmati M Sport.

Segni di riconoscimento

E infine, dal punto di vista estetico, la M235i Gran Coupé sfoggia segni di riconoscimento propri, come la griglia frontale personalizzata, le prese d0aria esterne e le calotte degli specchietti retrovisori in nero lucido. Inoltre le cornici dei finestrini adottano la rifinitura Shadowlinw BMW Individual e al posteriore si fa notare l’alettone montato sul portellone posteriore.