BMW M2 CS: quasi una M4 in formato compatto

Non era un segreto che BMW stesse per svelare la nuova versione top di gamma della piccola coupé della gamma, la Serie 2. E con la denominazione BMW M2 CS , questa mattina la Casa di Monaco ha rilasciato le prime informazioni e fotografie ufficiali della nuova compatta arrabbiata. La sorpresa però c’è stata, e riguarda il fatto che la nuova M2 CS sconfina, per prestazioni e potenza, nel territorio della sorella maggiore M4 , ormai a fine carriera.

La prima CS con cambio manuale

Rispetto alla BMW M2 Competition, finora la più sportiva della gamma, la nuova BMW M2 CS guadagna 40 CV in più di potenza e il 6 cilindri in linea S55 raggiunge così i 450 CV di potenza erogati a 6.250 giri. Sarebbe a dire, appunto, la stessa potenza della M4 con il Pack Competition e solo 10 CV in meno rispetto alla M4 CS. La coppia massima raggiunge i 550 Nm tra i 3.250 e i 5.500 giri e viene trasmessa unicamente all’asse posteriore attraverso la trasmissione M DCT a 7 rapporti. Per la prima volta su un modello CS, però, si potrà anche optare per il cambio manuale a 6 marce.

Monta anche un differenziale attivo M e il Dynamic Mode, ossia un autobloccante meccanico controllato elettronicamente. In quanto a performance la nuova BMW M2 CS dichiara uno scatto da 0 a 100 km/h in 4 secondi, che diventano 4,2 secondi per la variante con trasmissione manuale. La velocità massima è autolimitata elettronicamente a 280 km/h.

Chassis ancora più sportivo

Il telaio può contare su sospensioni adattive M Sport con tre regolazioni pre-selezionate (Comfort. Sport e Sport +), mentre l’0impainto frenante dispone di dischi da 400 mm all’anteriore con pinze a sei pistoncini. Come optional saranno disponibili anche i dischi in carboceramica. La nuova BMW M2 CS potrà essere ordinata con quattro colori per la carrozzeria: Bianco Alpine, Nero Zaffiro, Grigio Hockenheim e Blu Misano (esclusivo per questo modello).