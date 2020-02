Aston Martin Vantage Roadster: le foto e le info ufficiali

Telaio adattato

Grazie a un telaio più leggero e a un nuovo meccanismo del tetto ripiegatile, rispetto alla versione coupé la Roadtser pesa solo 60 kg in più. Gli ingegneri di Aston Martin hanno lavorato sodo per sviluppare dei pannelli strutturali e componenti del chassis in grado di mantenere la rigidità strutturale della sportiva, senza compromettere le sue doti dinamiche. Con la coupé condivide anche il sistema di ammortizzatori adattivi, il controllo della stabilità dinamico, il Dynamic Torque Vectoring e il differenziale posteriore, anche se per questa versione a cielo aperto sono state introdotte delle regolazioni diverse, con una configurazione su misura per gli ammortizzatori posteriori , il software Adaptive Damping System e la nuova taratura dell’ESP. La nuova Aston Martin Vantage Roadster 2020 monta una capote in tela con un meccanismo compatto a dorma di Z che garantisce un funzionamento rapido e che permette di ripiegare il tetto in 6,7 secondi e di elevarlo in 6,8 secondi, anche in movimento fino a un massimo di 50 km/h.

Optional prestigiosi

Inoltre, per celebrare il 70° anniversario della denominazione Vantage, Aston Martin offre come optional l’iconica griglia velata, disponibile sia per la roadster che per la coupé. I clienti della nuova Aston Martin Vantage Roadster potranno scegliere tra una nuova gamma di cerchi con differenti rifiniture, mentre il motore potrà essere abbinato anche alla trasmissione manuale a sei marce, inizialmente disponibile solo sulla Vantage AMR in edizione limitata.

Prezzo

I prezzi dell’Aston Martin Vantage Roaster in Germania partiranno da 157.300 euro.