Volkswagen Tiguan Allspace restyling: ADAS e infotainment

Il restyling ha portato alla Volkswagen Tiguan Allspace nuovi sistemi di assistenza alla guida come ad esempio la guida assistita Travel Assist fino a 210 km/h, il sistema di controllo perimetrale Front Assist che reagisce ancora meglio alle persone che si accingono ad attraversare la strada in situazioni complesse e difficilmente leggibili e il mantenimento della corsia Lane Assist che rileva in modo più preciso i confini naturali della carreggiata come eventuali bordi d’erba.

Per quanto riguarda l’infotainment segnaliamo i sistemi MIB3 collegati in rete e il nuovo sound system premium Harman Kardon (optional) con subwoofer, amplificatore digitale a 15 canali, 8+1 altoparlanti high performance e un amplificatore con potenza totale 480 watt.