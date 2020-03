Volkswagen T-Roc Cabriolet: in Italia da 29.900 euro

La capote, in tessuto di colore nero a triplo strato, si apre e si chiude in modo completamente automatico in nove e undici secondi – e ciò è possibile anche durante la marcia a velocità fino a 30 km / h. Quando è aperta, la capote si piega verso il basso in un formato Z dietro i sedili posteriori.

Le dimensioni della Volkswagen T-Roc

La Vw T-Roc Cabriolet ha una configurazione 2 + 2 e si basa sul pianale Modular Transverse Toolkit (MQB) di Volkswagen. Misura 4,27 m di lunghezza e ha un passo di 2,63 m. È larga 1,81 m e alta 1,52 m, mentre il bagagliaio ha una capacità di 280 litri con gli schienali posteriori ribaltabili e il gancio di traino offerto in optional.

Volkswagen T-Roc Cabriolet: anche R-Line

Tra gli allestimenti disponibili c’è anche la versione R-Line dotata di assetto sportivo ribassato di dieci millimetri, cerchi in lega Sebring da 18 pollici di diametro, climatizzatore automatico Climatronic, strumentazione digitale Digital Cockpit da 10,25 pollici, fari anteriori Full Led, paraurti e minigonne laterali in stile R-Line, pedaliera sportiva in acciaio spazzolato, sedili sportivi, supporto lombare elettrico per i sedili anteriori e volante sportivo multifunzione in pelle.