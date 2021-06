Volkswagen ID.4 GTX al Milano Monza Motor Show 2021

La ID.4 GTX sarà la protagonista dello stand Volkswagen al Milano Monza Motor Show 2021, in programma dal 10 al 13 giugno. La variante sportiva della SUV compatta elettrica di Wolfsburg a trazione integrale sarà presentata per la prima volta in Italia in Piazza Duomo e arriverà nelle concessionarie a luglio.

L’ultima novità del marchio tedesco sarà esposta anche in Via dei Mercanti insieme alla compatta ID.3 mentre in Piazza Castello – nell’area dedicata alle vetture elettriche e ibride – sarà possibile prenotare un test drive dei due modelli a emissioni zero della Casa teutonica.