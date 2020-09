Bridgestone Turanza Eco pneumatico di primo equipaggiamento per Volkswagen Golf 8

Il Bridgestone Turanza Eco è disponibile come pneumatico di primo equipaggiamento per la Volkswagen Golf 8: la copertura giapponese 205/55 R16 91H con tecnologia Enliten – già vista sulle gomme montate dall’elettrica Volkswagen ID.3 – ha come principale punto di forza la bassa resistenza al rotolamento (che porta di conseguenza consumi più contenuti e una migliore manovrabilità del veicolo).

Gli pneumatici Bridgestone Turanza Eco utilizzati dall’ottava generazione della Volkswagen Golf hanno ottenuto l’etichetta europea di classe A (la più alta) per la resistenza al rotolamento e la classe B per le prestazioni sul bagnato. Le gomme nipponiche pesano fino al 20% in meno rispetto a coperture estive premium equivalenti (massimo di 2 kg in meno di materie prime necessarie per la produzione) e riducono la resistenza al rotolamento fino al 30% in meno rispetto a una gomma estiva premium equivalente Bridgestone.