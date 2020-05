Volkswagen e coronavirus: prolungate di tre mesi le garanzie in scadenza

Volkswagen ha prolungato di tre mesi tutte le garanzie in scadenza: un’iniziativa finalizzata a ridurre i disagi dovuti alla pandemia da coronavirus.

La misura della Casa tedesca si applica a tutte le garanzie obbligatorie o alle estensioni opzionali in scadenza tra l’1 marzo e il 31 maggio 2020. Nel caso delle estensioni opzionali restano i limiti chilometrici previsti.

L’estensione di garanzia di tre mesi sulle garanzie Volkswagen in scadenza è valida per tutte le auto del marchio di Wolfsburg prodotte in Europa o per il mercato europeo.

