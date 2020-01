Volkswagen Beetle, l’ultimo addio

Il film d’animazione – prodotto in collaborazione con l’agenzia Johannes Leonardo – racconta la storia di un uomo la cui storia, dall’infanzia all’età avanzata, è segnata da eventi influenzati dalla presenza di un Volkswagen Beetle . Non mancano specifici dettagli delle campagne pubblicitarie che hanno fatto la storia comunicativa del ‘Beetle’, oltre a riferimenti alla cultura pop con tanto di camei di Kevin Bacon e Andy Warhol.

Dopo esattamente un anno dall’annuncio della fine della produzione, Volkswagen omaggia con un nuovo tributo l’iconico Maggiolino . L’auto ‘del popolo’ appare in un inedito cortometraggio animato dal titolo: ‘ L’ultimo Miglio ‘.

La colonna sonora è una splendida interpretazione di ‘Let it Be‘, eseguita dal Pro Musica Youth Chorus e ill film termina con un riferimento chiaro al futuro elettrico di Volkswagen.

Per celebrare il 2020 Volkswagen ha adornato Times Square di New York con una celebrazione di film, messaggi e suggerimenti per il suo design del marchio futuro, incluso il logo Volkswagen più moderno.