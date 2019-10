Le SUV coupé continuano a crescere sul mercato e il Gruppo Volkswagen è uno dei più presenti in questo segmento. Già conosciamo le versioni coupé della Porsche Cayenne e dell’Audi Q3, oltre alla Q8. E le indiscrezioni già parlano di possibili varianti in questa carrozzeria per i modelli dei marchi Seat, Cupra e Volkswagen.

Oggi proprio la Casa tedesca ha svelato la nuova Volkswagen Atlas Cross Sport, che con un design leggermente più sportivo si posiziona come alternativa coupé della SUV grande a sette posti venduta sui mercati del Nord America, della Russia e del Medio oriente. Per convertirsi in una coupé, però, la Atlas ha perso due dei sette posti.