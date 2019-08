Tutte le auto PSA sono Euro 6

Tutte le auto del gruppo PSA (Peugeot, Opel, Citroën, DS e Vauxhall) sono Euro 6 e sono già in vendita.

Ogni modello del colosso francese attualmente in listino è già stato sottoposto ai tre test (test RDE, test EVAP e test ISC) che verranno introdotti a partire dall’1 settembre 2019.

Il test RDE (Real Driving Emissions, emissioni reali su strada) definisce il divario massimo ammissibile tra le emissioni inquinanti (NOx, PN) riscontrate su un veicolo in condizioni di guida reali e quelle misurate con la nuova procedura di omologazione. La richiesta è un coefficiente di 2,1 per le emissioni di ossidi di azoto, l’80% delle automobili del Groupe PSA è già conforme alla fase normativa successiva (Euro 6d-ISC) che entrerà in vigore a gennaio 2020 con un coefficiente di 1+0,43.

Il test EVAP (emissioni EVAPorative) misura la quantità di idrocarburi che evaporano dal sistema di carburante di un veicolo in un lasso di tempo di 48 ore e riguarda fondamentalmente la ventilazione del serbatoio di carburante dei modelli benzina.

Il test ISC (In Service Conformity) prevede che le automobili fino a cinque anni di anzianità in circolazione debbano continuare ad essere conformi a tutte le norme sulle emissioni.