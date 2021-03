La Toyota Yaris è l’Auto dell’Anno 2021

Si tratta del secondo successo per la “segmento B” nipponica (già vincitrice nel 2000 con la prima serie e capace di arrivare in finale quattro volte su quattro) e del ritorno sul gradino più alto del podio di una vettura asiatica dieci anni dopo la Nissan Leaf .

La Toyota Yaris – offerta a tre o a cinque porte e con la trazione anteriore o integrale – ha conquistato la giuria dell’Auto dell’Anno 2021 (composta da 59 giornalisti in rappresentanza di 22 Paesi europei) grazie a una gamma composta da tre versioni adatte a qualsiasi esigenza: la 1.0 per chi cerca una piccola di sostanza, la Hybrid per chi vuole consumare poco e la sportivissima GR a quattro ruote motrici per gli amanti delle prestazioni.