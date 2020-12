La Toyota RAV4 PHEV – variante ibrida plug-in benzina della quinta generazione della SUV media giapponese – è già ordinabile. L’arrivo della gemella della Suzuki Across nelle concessionarie è invece previsto per il mese di aprile 2021.

Due allestimenti (Dynamic+ e Style+) e sotto il cofano un motore 2.5 ibrido plug-in benzina in grado di generare una potenza complessiva di 306 CV. Prestazioni al top (“0-100” in 6 secondi), trazione integrale e un’autonomia di 75 km in modalità elettrica offerta da una batteria ricaricabile in sole 2 ore e mezza usando una wallbox e un cavo Mennekes 32A 6,6 kW.

Di seguito troverete tutti i dettagli della Toyota RAV4 PHEV: versioni, prezzi, rivali e chi più ne ha più ne metta.