Toyota RAV4 Black Edition: il lato oscuro dell’ibrido

Toyota RAV4 Black Edition: gli esterni

Facile distinguere esteticamente una Black Edition da una Toyota RAV4 standard: cerchi in lega da 19″ neri lucidi ed esterni in Deep Black Met impreziositi da numerosi elementi “dark” come la griglia anteriore e quella inferiore, i paraurti inferiori, le calotte degli specchietti retrovisori esterni, le modanature posteriori, lo spoiler e i sensori di parcheggio intelligenti. In poche parole l’unico tocco “chiaro” è lo stemma Toyota…