Toyota al Giro d’Italia: il bilancio del 2021

Ma non è tutto: nelle due cronometro di Torino e Milano la Casa giapponese ha schierato la Mirai a idrogeno per dare continuità all’impegno verso l’ecosostenibilità, rafforzato con la Beyond Zero Challenge. Questa competizione – nata per approfondire e comunicare il percorso di Toyota oltre le zero emissioni – si è sviluppata in quattro tappe, in ciascuna delle quali due personaggi d’eccezione si sono sfidati attraverso domande teoriche e prove pratiche.

Il Giro d’Italia 2021 ha visto anche il debutto in anteprima italiana della Toyota Yaris Cross: l’attesissima piccola SUV ibrida nipponica, disponibile a trazione anteriore o integrale, è spinta dallo stesso motore 1.5 tre cilindri ibrido benzina da 116 CV montato dalla Yaris.