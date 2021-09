Toyota: al via il programma Girls STEM the Future

Toyota Motor Europe – filiale europea della Casa giapponese – ha lanciato il programma “Girls STEM the Future” che mira a ispirare le studentesse nell’orientamento verso carriere scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche attraverso l’interazione con modelli femminili.

Oggi solo il 18% delle donne sceglie carriere nelle aree STEM e solo il 26% delle studentesse è interessato a queste materie ma secondo diversi studi questo dato può quasi raddoppiare quando le bambine hanno un role model cui ispirarsi.

Attraverso il programma “Girls STEM the Future” – sviluppato in collaborazione con JA Europe (il più grande fornitore di programmi educativi del Vecchio Continente) e Inspiring Girls International (organizzazione che ha l’obiettivo di far crscere le aspirazioni delle giovani ragazze) – le donne che lavorano in Toyota Motor Europe interagiscono con le studentesse in sessioni in aula, visite in loco presso il centro di ricerca e sviluppo dell’azienda nipponica, eventi dedicati all’innovazione e video online.