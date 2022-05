Clio Cup al via: intervista a Raffaele Fusilli, AD di Renaut Italia



Torna la Clio Cup, 14 tappe in giro per i più importanti circuiti internazionali; a lato di questa – ormai – consolidata competizioni, da qualche tempo Renault ha istituito anche la “Press League”, riservata ai giornalisti che seguirà tutte le tappe previste del Campionato “principale”.

Alla presentazione ufficiale, all’Autodromo Nazionale di Monza, era presente anche l’AD di Renault Raffaele Fusilli che ha ribadito come il motorsport sia importante e propedeutico alla produzione delle vetture di serie. “Renault ha da sempre, nel suo DNA lo sport e il motorsport – ci ha tenuto a precisare l’AD della Casa francese – da oltre 40 anni siamo in Formula1 e la nostra Clio Cup è una competizione che ha ormai 31 anni di vita. Quindi Renault e il motorsport sono un tutt’uno e poi il transfert tecnologico che abbiamo dal mondo dello sport a quello delle vetture di strada è straordinario”.

Sono oltre 150 i brevetti di Renault che dalla Formula 1 sono stati utilizzati per la costruzione delle vetture stradali, passando dall’E-TECH, all’ibrido, all full hybrid e che hanno visto poi collocazione anche sulle auto per l’uso quotidiano.