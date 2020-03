Skoda Octavia RS iV: sportiva e ibrida plug-in

La batteria agli ioni di litio da 13 kWh e 37 Ah collocata nel bagagliaio toglie spazio alle valigie (il vano della berlina ha una capienza di 450 litri, la Wagon risponde con 490 litri) e al serbatoio (40 litri, cinque in meno delle varianti termiche tradizionali), offre un’autonomia fino a 60 km a emissioni zero e può essere caricata con una presa domestica o un wall-box attraverso la presa collocata nella parte anteriore sinistra della fiancata.

Facile distinguere esteticamente una RS iV da una Skoda Octavia “normale”: la grintosa segmento D esteuropea presenta numerose componenti in nero lucido (calandra, air-curtains anteriori, diffusore posteriore e appendici aerodinamiche). La berlina monta uno spoiler nero sul bordo del cofano posteriore mentre la Wagon è dotata di uno spoiler ampliato in tinta con la carrozzeria che prosegue la linea del tetto.

Skoda Octavia RS iV: gli interni

Nell’abitacolo della Skoda Octavia RS iV – contraddistinto da un ambiente nero – spiccano il volante multifunzionale in pelle con logo vRS e paddle per i comandi del cambio DSG, i sedili sportivi ad alto contenimento con appoggiatesta integrato rivestiti da tessuto nero, gli inserti decorativi RS, la pedaliera in metallo e le cuciture a contrasto rosse o argento su sedili, volante, appoggiatesta e inserto decorativo in plancia.