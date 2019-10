Skoda Octavia: primi bozzetti della quarta generazione

La quarta generazione della Skoda Octavia sarà svelata il prossimo 11 novembre come sorpresa per il 60esimo anniversario della gamma. Il suo sbarco sul mercato è previsto comunque non prima del prossimo anno.

La nuova berlina ceca sarà una delle 30 novità che il marchio del Gruppo Volkswagen svelerà da qui al 2022. Di queste almeno 10 saranno elettrificate, con motori a zero emissioni o ibride. Le prime di questa offensiva sono state la Skoda Citigo iV e la Skoda Superb 2020 e prima della fine di questo 2019 ne arriveranno anche altre.

In questo modo la nuova Octavia, che aumenterà in dimensioni, rappresenterà un passo in avanti per la gamma. Diventerà più dinamica, senza però rinunciare alla sua essenza di auto elegante e di gamma alta che punta al segmento Premium.

L’arrivo della nuova Skoda Octavia era stato annunciato già da qualche tempo da Bernhard Maier, CEO di Skoda, durante la pubblicazione dei risultati economici del 2018. Con la quarta generazione del modello si celebreranno anche i 60 anni della Octavia. È infatti ormai lontano quel 1959 in cui venne presentata per la prima volta al mondo, anche se la Octavia dei tempi moderni, quella presentata nel 1996, era già un’auto completamente diversa dalla sua capostipite degli Anni ’50.