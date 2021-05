Škoda Enyaq, l’ammiraglia elettrica della casa Ceca

Nasce sulla piattaforma MEB, del Gruppo Volkswagen, appositamente progettata per le auto a zero emissioni. Škoda Enyaq è la prima vettura elettrica della Casa della Repubblica Ceca e può essere considerata, a pieno titolo, l’ammiraglia della gamma.

Una suv di 4 metri e 65 centimetri che ha, fra i punti di forza, un’autonomia dichiarata, secondo il ciclo WLTP, di 520 Km. Linee eleganti e tanto spazio nell’abitacolo che si ispira, nell’allestimento top di gamma, all’interior design.

Spiccano, fra le dotazioni, il display da 13”, il più grande mai montato di serie, head up display con realtà aumentata e la pompa di calore, in grado di migliorare la gestione dell’energia nella climatizzazione dell’abitacolo, che impatta in modo minino sull’autonomia del veicolo.

Grazie alla ricarica veloce, Škoda Enyaq si ricarica, fino all’80%, in soli 38 minuti e sarà disponibile, in tutte le concessionarie italiane, a partire dal prossimo 15 maggio.

Icon Wheels ha intervistato Francesco Cimmino. Il direttore di Škoda Italia ci ha presentato la vettura.