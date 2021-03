Serie TV e film sulle auto da vedere su Netflix, Amazon Prime Video e Disney+

In questi giorni di zona rossa nei quali si deve rimanere in casa forzatamente a causa del coronavirus (Covid-19) c’è molto più tempo a disposizione per guardare un film o una serie TV.

Gli appassionati di auto – impossibilitati a guidare se non per esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza – possono coltivare i loro interessi grazie al catalogo di servizi di streaming come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+, ricco di proposte realizzate per il cinema o per la televisione incentrate sul mondo delle macchine.

Di seguito troverete tutte le serie e i film sulle auto da vedere su Netflix, Amazon Prime Video e Disney+: un elenco completo impreziosito dai voti di siti specializzati di cinema come Rotten Tomatoes e IMDB.

Film sulle auto su Netflix

2 Fast 2 Furious

Secondo capitolo della saga cinematografica dedicata al tuning. (audio in italiano)

VOTO ROTTEN TOMATOES: 36%

VOTO IMDB: 5,9

6 Underground

Una missione, sei persone e inseguimenti mozzafiato. (audio in italiano)

VOTO ROTTEN TOMATOES: 37%

VOTO IMDB: 6,1

Baby Driver

Un autista di rapine ha quasi ripagato il suo debito. Ma non basta per uscire dal giro… (audio in italiano)

VOTO ROTTEN TOMATOES: 92%

VOTO IMDB: 7,6

Circuito rovente

Una specie di Fast and Furious in salsa norvegese. Terzo capitolo di una trilogia. (audio in italiano)

VOTO IMDB: 5,1

Death Race 2

Dopo il fallimento di una rapina in banca un uomo viene trasferito in una prigione speciale, dove dovrà partecipare a una pericolosa gara di auto per ottenere la libertà. (audio in italiano)

VOTO ROTTEN TOMATOES: 17%

VOTO IMDB: 5,6

Dirt

Un diciassettenne arrestato per il furto di una macchina cambia vita grazie al manager di una scuderia. (audio in italiano)

VOTO IMDB: 6,2

Drive

Un ladro e una pilota uniscono le forze per una rapina (non è il film con Ryan Gosling ma su Netflix c’è anche quello).

VOTO IMDB: 2,4

Fangio – L’uomo che domava le macchine

Documentario sulla storia di Juan Manuel Fangio, pilota argentino cinque volte campione del mondo F1.

VOTO IMDB: 6,8

Fast & Furious 6

Sesto capitolo della fortunata saga cinematografica. (audio in italiano)

VOTO ROTTEN TOMATOES: 70%

VOTO IMDB: 7,0

Fast & Furious 7

Settimo capitolo della fortunata saga cinematografica, probabilmente il più riuscito. (audio in italiano)

VOTO ROTTEN TOMATOES: 82%

VOTO IMDB: 7,1

Fast & Furious – Solo parti originali

Quarto capitolo della saga cinematografica dedicata al tuning, probabilmente il meno riuscito (audio in italiano)

VOTO ROTTEN TOMATOES: 28%

VOTO IMDB: 6,6

Go-kart

Un adolescente trova la propria strada nelle corse di go-kart (audio in italiano).

VOTO ROTTEN TOMATOES: 80%

VOTO IMDB: 5,9

Hajwala: The Missing Engine

Un pilota di gare clandestine progetta un veicolo che sfrutta un motore innovativo mai sperimentato prima.

VOTO IMDB: 2,2

Hajwala 2: Mysterious Mission

Sequel di Hajwala: un gruppo di piloti esperti di drifting viene reclutato per svolgere compiti oscuri.

VOTO IMDB: 3,8

Hazzard

Il Generale Lee, i cugini Duke e lo sceriffo Rosco sono i protagonisti di questo film del 2005 ispirato all’omonima serie TV trasmessa in Italia negli anni ’80.

VOTO ROTTEN TOMATOES: 14%

VOTO IMDB: 5,1

Il primo: la storia di Willy T. Ribbs

Un documentario sulla vita di Willy T. Ribbs, il primo pilota afroamericano al via della 500 Miglia di Indianapolis.

VOTO IMDB: 8,0

Proiettile vagante

Un meccanico dal passato criminale deve rintracciare l’auto scomparsa in cui è nascosta la prova della sua innocenza (audio in italiano)

VOTO ROTTEN TOMATOES: 75%

VOTO IMDB: 6,0

The Fast and the Furious: Tokyo Drift

Terzo capitolo della fortunata saga cinematografica dedicata al tuning. (audio in italiano)

VOTO ROTTEN TOMATOES: 37%

VOTO IMDB: 6,0

The Italian Job

Remake del 2003 del celebre film del 1969 girato a Venezia anziché a Torino. (audio in italiano)

VOTO ROTTEN TOMATOES: 73%

VOTO IMDB: 7,0

Turbo

Film d’animazione: una lumaca appassionata di corse sogna di correre la 500 Miglia di Indianapolis. (audio in italiano)

VOTO ROTTEN TOMATOES: 67%

VOTO IMDB: 6,4

Veloce come il vento

Una giovane pilota di talento e il fratello, dotato ma inaffidabile, uniscono le forze per scendere in pista e vincere. (film italiano)

VOTO IMDB: 7,3

Serie TV sulle auto su Netflix

Car Masters: dalla ruggine alla gloria

Restauratori di auto e furgoni (audio in italiano)

VOTO IMDB: 8,8

Extra Gear

Il dietro le quinte di “Top Gear”. (audio in italiano)

VOTO IMDB: 5,9

Fast & Furious: Piloti sotto copertura

Serie animata che vede come protagonisti Tony Toretto e i suoi amici, infiltrati in un circuito di corse clandestine. (audio in italiano)

VOTO IMDB: 5,4

Fastest Car

Sfida tra supercar e auto elaborate (audio in italiano)

VOTO IMDB: 7,1

Formula 1 – Drive to Survive

Le stagioni 2018, 2019 e 2020 del Mondiale F1 raccontate in un documentario. (audio in italiano)

VOTO IMDB: 8,6

Hyperdrive

I migliori piloti del mondo si sfidano in un percorso automobilistico a ostacoli. (audio in italiano)

VOTO IMDB: 8,1

Paul Hollywood’s Big Continental Road Trip

Un viaggio attraverso la cultura automobilistica di Francia, Germania e Italia.

VOTO IMDB: 7,5

Rust Bros

Restauratori canadesi di auto d’epoca (audio in italiano)

VOTO IMDB: 7,8

The Crew

Serie ambientata in un team Nascar.

VOTO IMDB: 6,6

Top Gear

Su Netflix si trova la stagione 25 del mitico programma TV britannico, condotta da Chris Evans e Matt LeBlanc. (audio in italiano)

VOTO IMDB: 8,7

West Coast Customs

La mecca degli appassionati di tuning esclusivo.

VOTO IMDB: 6,0

Film sulle auto su Amazon Prime Video

1

Documentario sulla storia della F1 dagli inizi alla morte di Senna.

A qualsiasi prezzo

Il sogno di diventare un pilota professionista contrasta con gli obblighi nei confronti dell’azienda agricola di famiglia.

VOTO ROTTEN TOMATOES: 51%

VOTO IMDB: 5,6

Ayrton Senna

Documentario sulla storia del pilota brasiliano.

Drive Hard

Un ladro di banche costringe un ex pilota di F1 a diventare il suo autista per la fuga.

VOTO ROTTEN TOMATOES: 8%

VOTO IMDB: 4,4

Ferrari 312B

Un documentario sulla “mamma” di tutte le F1 del Cavallino degli anni ’70.

VOTO ROTTEN TOMATOES: 90%

VOTO IMDB: 6,5

Lauda

Documentario su Niki Lauda e sul prima e il dopo della tragedia del Nürburgring del 1976.

VOTO IMDB: 6,4

Le fidèle

Storia d’amore tra una pilota di auto da corsa e un gangster.

VOTO ROTTEN TOMATOES: 36%

VOTO IMDB: 6,3

Le Mans: correre è tutto

Documentario sulla 24 Ore di Le Mans.

VOTO IMDB: 7,4

Michael Schumacher – Il barone rosso

Un documentario che racconta la storia di Michael Schumacher, il più grande pilota di F1 di tutti i tempi. (audio in italiano)

VOTO IMDB: 7,6

Overdrive

Due fratelli ladri di auto d’epoca rimangono coinvolti nelle ostilità tra due rivali della mafia francese. (audio in italiano)

VOTO ROTTEN TOMATOES: 29%

VOTO IMDB: 5,4

Rosso Mille Miglia

Commedia italiana legata alla Mille Miglia.

VOTO IMDB: 4,7

Rush

Il racconto del Mondiale F1 1976 e del duello tra James Hunt e Niki Lauda. (audio in italiano)

VOTO ROTTEN TOMATOES: 89%

VOTO IMDB: 8,1

Tucker – Un uomo e il suo sogno

La storia di Preston Tucker – imprenditore statunitense che nel secondo dopoguerra cercò di contrastare (senza successo) Chrysler, Ford e GM – raccontata da Francis Ford Coppola. (audio in italiano)

VOTO ROTTEN TOMATOES: 83%

VOTO IMDB: 6,9

Serie TV sulle auto su Amazon Prime Video

Fernando

Documentario su Fernando Alonso.

VOTO IMDB: 7,6

Grand Prix Driver

Documentario sulla F1.

VOTO IMDB: 7,6

Supercar

Il mitico telefilm con David Hasselhoff e KITT.

VOTO IMDB: 6,9

The Grand Tour

Jeremy Clarkson, James May e Richard Hammond di nuovo insieme dopo l’esperienza di Top Gear. (audio in italiano)

VOTO ROTTEN TOMATOES: 69%

VOTO IMDB: 8,7

The Gymkhana Files

Il dietro le quinte delle evoluzioni di Ken Block.

VOTO IMDB: 8,0

Top Gear

Le ultime stagioni di Top Gear (dalla 15° alla 22°) con il trio Clarkson/May/Hammond.

VOTO IMDB: 8,7

Film sulle auto su Disney+

Cars

L’auto da corsa Saetta McQueen resta bloccata in una cittadina sulla Route 66.

VOTO ROTTEN TOMATOES: 74%

VOTO IMDB: 7,1

Cars 2

Sequel di Cars. Saetta McQueen e Carl vanno oltreoceano per gareggiare nel World Grand Prix.

VOTO ROTTEN TOMATOES: 40%

VOTO IMDB: 6,1

Cars 3

Sequel di Cars e Cars 2. Saetta McQueen ha a che fare con una nuova generazione di macchine da corsa.

VOTO ROTTEN TOMATOES: 69%

VOTO IMDB: 6,7

Cars Toon – Cricchetto astronauta provetto

Cortometraggio con Cricchetto sulla Luna.

Cars Toon – Cricchetto audace d’impatto

Cortometraggio con Cricchetto stuntman.

Cars Toon – Cricchetto e la macchina del tempo

Cortometraggio. Cricchetto viaggia indietro nel tempo fino al 1909.

Cars Toon – Cricchetto heavy metal

Cortometraggio. Cricchetto è la rockstar di una band heavy-metal.

Cars Toon – Cricchetto ninja-Carro nervosetto

Cortometraggio. Cricchetto è a Tokyo, dove viene sfidato per partecipare a una gara.

Cars Toon – Cricchetto pilota con brevetto

Cortometraggio con Cricchetto volante.

Cars Toon – Cricchetto pompiere provetto

Cortometraggio con Cricchetto camion dei pompieri.

Cars Toon – Cricchetto torero perfetto

Cortometraggio con Cricchetto in Spagna.

Cars Toon – Cricchetto UFO

Cortometraggio. Cricchetto e Saetta McQueen salvano un UFO di nome Freakketto.

Cars Toon – Un giocoliere da strapazzo

Cortometraggio con protagonista Guido.

Herbie – Il super Maggiolino

Ultima apparizione sul grande schermo del Maggiolino tutto matto.

VOTO ROTTEN TOMATOES: 40%

VOTO IMDB: 4,8

Herbie al rally di Montecarlo

Terzo film della saga del Maggiolino tutto matto. Durante una corsa tra Parigi e Montecarlo, Herbie cerca di sfuggire a dei ladri e trova l’amore.

VOTO ROTTEN TOMATOES: 60%

VOTO IMDB: 5,7

Herbie il Maggiolino sempre più matto

Sequel di “Un maggiolino tutto matto”: Herbie interviene per salvare la casa di un’anziana vedova dalle ruspe di un avido magnate.

VOTO ROTTEN TOMATOES: 80%

VOTO IMDB: 5,7

Herbie sbarca in Messico

Quarto film della saga del Maggiolino tutto matto.

VOTO ROTTEN TOMATOES: 40%

VOTO IMDB: 5,0

La nuova auto di Mike

Cortometraggio Pixar spin-off del film Monsters & Co.

VOTO IMDB: 7,1

Un maggiolino tutto matto

Uno sfortunato pilota automobilistico inizia a guidare un Maggiolino dotato di volontà propria.

VOTO ROTTEN TOMATOES: 76%

VOTO IMDB: 6,5

Serie TV sulle auto su Disney+

Supercar – Macchine da sogno

Un team di esperti, con l’aiuto dell’imprenditore Azfal Khan, crea delle impressionanti supercar.

VOTO IMDB: 4,0