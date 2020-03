Serie e film sulle auto da vedere su Netflix e Amazon Prime Video

In questi giorni nei quali si deve rimanere in casa forzatamente a causa del coronavirus (Covid-19) c’è molto più tempo a disposizione per guardare un film o una serie TV.

Gli appassionati di auto – impossibilitati a guidare se non per esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza – possono coltivare i loro interessi grazie al catalogo di servizi di streaming come Netflix e Amazon Prime Video, ricco di proposte realizzate per il cinema o per la televisione incentrate sul mondo delle quattro ruote.

Di seguito troverete tutte le serie e i film sulle auto da vedere su Netflix e Amazon Prime Video: un elenco completo impreziosito dai voti di siti specializzati di cinema come Rotten Tomatoes e IMDB.

Film sulle auto su Netflix

6 Underground

Una missione, sei persone e inseguimenti mozzafiato. (audio in italiano)

VOTO ROTTEN TOMATOES: 36%

VOTO IMDB: 6,1

Apex: The Story of the Hypercar

Un documentario che racconta il mondo delle hypercar (soprattutto dal punto di vista della Koenigsegg).

VOTO IMDB: 7,4

Baby Driver

Un autista di rapine ha quasi ripagato il suo debito. Ma non basta per uscire dal giro… (audio in italiano)

VOTO ROTTEN TOMATOES: 93%

VOTO IMDB: 7,6

Death Race

Un uomo ingiustamente accusato di omicidio accetta di partecipare a una massacrante gara di tre giorni contro i suoi compagni detenuti in cambio della libertà. (audio in italiano)

VOTO ROTTEN TOMATOES: 42%

VOTO IMDB: 6,4

Dirt

Un diciassettenne arrestato per il furto di una macchina cambia vita grazie al manager di una scuderia. (audio in italiano)

Drive

Un ladro e una pilota uniscono le forze per una rapina (non è il film con Ryan Gosling ma su Netflix c’è anche quello).

VOTO IMDB: 2,4

Fangio – L’uomo che domava le macchine

Documentario sulla storia di Juan Manuel Fangio, pilota argentino cinque volte campione del mondo F1.

Hajwala: The Missing Engine

Un pilota di gare clandestine progetta un veicolo che sfrutta un motore innovativo mai sperimentato prima.

VOTO IMDB: 2,1

Hajwala 2: Mysterious Mission

Sequel di Hajwala: un gruppo di piloti esperti di drifting viene reclutato per svolgere compiti oscuri.

VOTO IMDB: 3,9

Interceptor

Il primo film della saga di Mad Max. (audio in italiano)

VOTO ROTTEN TOMATOES: 90%

VOTO IMDB: 6,9

McLaren

Un documentario sulla vita di Bruce McLaren, pilota neozelandese che fondò la scuderia che porta ancora oggi il suo nome. (audio in italiano)

VOTO ROTTEN TOMATOES: 79%

VOTO IMDB: 7,3

Need for Speed

Un pilota di corse clandestine appena uscito di prigione cerca di uccidere l’uomo che lo ha incastrato per omicidio. (audio in italiano)

VOTO ROTTEN TOMATOES: 23%

VOTO IMDB: 6,5

Overdrive

Due fratelli ladri di auto d’epoca rimangono coinvolti nelle ostilità tra due rivali della mafia francese. (audio in italiano)

VOTO ROTTEN TOMATOES: 23%

VOTO IMDB: 5,4

Rush

Il racconto del Mondiale F1 1976 e del duello tra James Hunt e Niki Lauda. (audio in italiano)

VOTO ROTTEN TOMATOES: 88%

VOTO IMDB: 8,1

Senna

Un documentario sulla vita di Ayrton Senna. (audio in italiano)

VOTO ROTTEN TOMATOES: 93%

VOTO IMDB: 8,5

The Gentleman Driver

Un documentario che segue quattro piloti non professionisti impegnati nelle corse endurance.

VOTO IMDB: 6,3

The Italian Job

Remake del 2003 del celebre film del 1969 girato a Venezia anziché a Torino. (audio in italiano)

VOTO ROTTEN TOMATOES: 73%

VOTO IMDB: 7,0

Tucker – Un uomo e il suo sogno

La storia di Preston Tucker – imprenditore statunitense che nel secondo dopoguerra cercò di contrastare (senza successo) Chrysler, Ford e GM – raccontata da Francis Ford Coppola. (audio in italiano)

VOTO ROTTEN TOMATOES: 83%

VOTO IMDB: 6,9

Turbo

Film d’animazione: una lumaca appassionata di corse sogna di correre la 500 Miglia di Indianapolis. (audio in italiano)

VOTO ROTTEN TOMATOES: 67%

VOTO IMDB: 6,4

Uppity

Un documentario sulla vita di Willy T. Ribbs, il primo pilota afroamericano al via della 500 Miglia di Indianapolis.

VOTO IMDB: 8,1

Veloce come il vento

Una giovane pilota di talento e il fratello, dotato ma inaffidabile, uniscono le forze per scendere in pista e vincere. (film italiano)

VOTO IMDB: 7,3

Williams

Un documentario sulla storia di Frank Willams e della scuderia di F1 da lui fondata.

VOTO ROTTEN TOMATOES: 93%

VOTO IMDB: 7,6

Serie TV sulle auto su Netflix

Car Masters: dalla ruggine alla gloria

Restauratori di auto e furgoni (audio in italiano)

VOTO IMDB: 8,7

Extra Gear

Il dietro le quinte di “Top Gear”. (audio in italiano)

VOTO IMDB: 5,8

Fast & Furious: Piloti sotto copertura

Serie animata che vede come protagonisti Tony Toretto e i suoi amici, infiltrati in un circuito di corse clandestine. (audio in italiano)

VOTO ROTTEN TOMATOES: 80%

VOTO IMDB: 5,5

Fastest Car

Sfida tra supercar e auto elaborate (audio in italiano)

VOTO IMDB: 7,1

Formula 1 – Drive to Survive

Le stagioni 2018 e 2019 del Mondiale F1 raccontate in un documentario. (audio in italiano)

VOTO IMDB: 8,6

Hyperdrive

I migliori piloti del mondo si sfidano in un percorso automobilistico a ostacoli. (audio in italiano)

VOTO ROTTEN TOMATOES: 100%

VOTO IMDB: 8,1

Paul Hollywood’s Big Continental Road Trip

Un viaggio attraverso la cultura automobilistica di Francia, Germania e Italia.

VOTO IMDB: 7,5

Rust Bros

Restauratori canadesi di auto d’epoca (audio in italiano)

VOTO IMDB: 7,6

Top Gear

Su Netflix si trovano le stagioni 23, 24 e 25 del mitico programma TV britannico, quelle condotte da Chris Evans e Matt LeBlanc. (audio in italiano)

VOTO IMDB: 8,7

West Coast Customs

La mecca degli appassionati di tuning esclusivo.

VOTO IMDB: 6,1

Film sulle auto su Amazon Prime Video

Le Mans: correre è tutto

Documentario sulla 24 Ore di Le Mans.

VOTO IMDB: 7,4

Michael Schumacher – Il barone rosso

Un documentario che racconta la storia di Michael Schumacher, il più grande pilota di F1 di tutti i tempi. (audio in italiano)

VOTO IMDB: 8,6

Tucker – Un uomo e il suo sogno

La storia di Preston Tucker – imprenditore statunitense che nel secondo dopoguerra cercò di contrastare (senza successo) Chrysler, Ford e GM – raccontata da Francis Ford Coppola. (audio in italiano)

VOTO ROTTEN TOMATOES: 83%

VOTO IMDB: 6,9

Serie TV sulle auto su Amazon Prime Video

Grand Prix Driver

Documentario sulla F1.

VOTO IMDB: 7,7

Gymkhana Files

Il dietro le quinte delle evoluzioni di Ken Block.

VOTO IMDB: 8,0

Jay Leno’s Garage

Un viaggio nel mondo dei motori con Jay Leno, uno dei più importanti presentatori TV statunitensi.

VOTO IMDB: 7,5

The Grand Tour

Jeremy Clarkson, James May e Richard Hammond di nuovo insieme dopo l’esperienza di Top Gear. (audio in italiano)

VOTO ROTTEN TOMATOES: 69%

VOTO IMDB: 8,7

Top Gear

Le ultime stagioni di Top Gear (dalla 15° alla 22°) con il trio Clarkson/May/Hammond.