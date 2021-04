Seat, il direttore generale Italia presenta le nuove Ibiza e Arona

Seat Ibiza e Arona si rinnovano: “una rivoluzione estetica” e di contenuti tecnologici, come tengono a precisare dalla Casa di Martorell. Sono modelli chiave per il brand spagnolo, perché rappresentano gran parte dei volumi, con quasi il 40% delle vendite.

Ibiza è la vettura di segmento B che dal 1984 è ambassador del marchio nel mondo: è stata prodotta in oltre 6 milioni di esemplari, mentre Arona è la prima crossover prodotta dal gruppo Volkswagen.

“Si tratta di un rinnovo stilistico, estetico – ha dichiarato il Direttore Generale di Seat Italia, Pierantonio Vianello, in occasione dell’anteprima mondiale – mentre all’interno, per entrambi i modelli, abbiamo davvero fatto una rivoluzione! Un’implementazione di prodotto che permette di avere grandi contenuti. Le vetture saranno completamente connesse, senza cavi, con qualsiasi tipo di device, dallo smartphone, al tablet sia con Apple Car Play, sia con Android Auto”.

Fra le novità più importanti anche i comandi vocali riconoscitivi, in grado, appunto, di riconoscere la voce della persona che li interroga, fruibili attraverso il grande schermo touch.

Sulle nuove generazioni di Seat Arona e Ibiza sono disponibili tutti gli ADAS di ultima generazione, fino alla guida autonoma di livello 2.

Su Seat Ibiza sono presenti anche luci interne con tre differenti tonalità di colori (rosso, bianco ghiaccio e verde “Aran”, che trae ispirazione dalla tonalità della valla a nord di Martorell che si affaccia sui Pirenei) che valorizzano, in particolare, le bocchette dell’aria ridisegnate.

L’offerta della versione rinnovata di Seat Ibiza include sei diversi propulsori, benzina e metano, con una potenza compresa fra gli 80 e i 150 CV; ampia la gamma di motorizzazioni, anche per Arona, come per Ibiza, sia benzina sia metano, ma con una potenza compresa fra i 90 e i 150 CV, abbinati a cambio manuale o a doppia frizione DSG.