Sciopero dei benzinai il 6 e 7 novembre 2019

Lo sciopero dei benzinai – proclamato il 6 e il 7 novembre 2019 da Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio – porterà mercoledì e giovedì alla chiusura dei distributori di carburanti sulle strade e sulle autostrade d’Italia.

Lo stop – dovuto, spiegano le associazioni di categoria, alla politica fiscale del Governo e all’illegalità contrattuale – avrà inizio alle ore 6:00 del 6 novembre e terminerà alle ore 06:00 dell’8 novembre.

Secondo il comunicato congiunto di Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio “le Organizzazioni di Categoria chiamano tutti i Gestori ad una partecipazione compatta alle iniziative di chiusura, per provare ad invertire una tendenza che ha come obiettivo la scomparsa della Categoria: dalla fatturazione elettronica, all’introduzione degli ISA, che risultano fortemente penalizzanti per i gestori carburanti, ai Registratori di cassa Telematici per fatturati di 2mila €/anno, all’introduzione di Documenti di Trasporto (Das) e modalità di Registrazione giornaliera, in formato elettronico, da digitalizzare a mano”.