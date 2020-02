Salone di Ginevra 2020: annullato per l’emergenza Coronavirus

La 90esima edizione del Salone di Ginevra – in programma dal 3 al 15 marzo – è stata ufficialmente annullata a causa dell’emergenza sanitaria dell’influenza del Coronavirus. L’annuncio degli organizzatori della manifestazione è arrivato poche ore dopo la disposizione del Consiglio Federale svizzero che vieta manifestazioni con oltre 1.000 persone, proprio fino al 15 marzo. I biglietti saranno rimborsati attraverso la pagina web ufficiale del Salone: www.gims.swiss

“Ci dispiace per questa situazione – ha dichiarato Maurice Turrettini, Presidente del Consiglio della Fondazione – ma la salute di tutti i partecipanti è per noi e per gli espositori assolutamente prioritaria. Si tratta di un caso di forza maggiore. Per gli espositori, che hanno investito per essere presenti a Ginevra, è un duro colpo. Noi siamo, però, convinti, che tutte le persone coinvolte comprenderanno per questa decisione“.

